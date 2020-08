red

Raben Auch der "chorus vicanorum" hat sich seit der Eindämmungsverordnung Ende März aus dem gemeinsamen Singen und Proben verabschieden müssen. Auch wurde bei länger werdender Probenabstinenz unrealistisch, dass dass Sommer-Programm zum Thema "Wasser" Thema zum Programm-Sommer wird. Kurz gesagt: ""in Jahr wie keines, wir saßen auf dem Trockenen und sahen die Felle davon schwimmen, was ausnahmsweise einmal nicht gewollt war."

"Als aber gewisse Lockerungen abzusehen waren, griffen wir in unsere Börse und entschieden uns dafür, es entgegen unseren Grundsätzen mit Technik zu versuchen. Was helfen schon Grundsätze, wenn sie nicht helfen? Seit Anfang Juni proben wir also endlich wieder, allerdings vollverkabelt und coronagerecht im Freien und werden auf familiäre Verstärkung bauen können, wenn wir unseren Gesang dann open air mit Sicherheitsabstand zu Gehör bringen. Ein echtes Experiment, das uns selbst schon beim Proben neue Erfahrungen beschert und das einfach nötig ist, um diesen Sommer zu retten."

Das Open-Air-Konzert am kommenden Sonnabend, 15. August, in Raben wird eine Art Werkstattkonzert: es wird gesungen, was zu Mikrofon und Verstärkung gut passt, was gern gesungen wird und was zu diesem Jahr gehört. Ein Ausblick auf das in den nächsten Sommer verschobene "Wasser"-Programm ist dabei, mit einer extra komponierten Uraufführung.

Die Mitglieder des "chorus vicanorum" und Pfarrer Matthias Stephan laden ganz besonders und von Herzen ein am 15. August um 15.30 Uhr am "Zelt der Begegnung" in Raben, Brennereiweg, zum Singen unter freiem Himmel. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten.