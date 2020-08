Thorsten Pifan

Schwedt Alarm für die Feuerwehr in Schwedt am Sonntag gegen 17.30 Uhr. Auf der Bundesstraße 2 war in der Nähe der Auffahrt zur Bundesstraße 166 ein Mercedes über das Ziel hinaus geschossen und von der Fahrbahn abgekommen. Die hauptamtlichen Kräfte rückten aus, um die Unfallstelle zu sichern und einen kleinen Brand im Motorraum zu löschen.

Ersthelfer am Unfallort hatten beide Fahrzeuginsassen versorgt. Bei der Unfallaufnahme fiel den herbei geeilten Beamten der Polizei dann ein leichter Alkoholgeruch auf. Der Alkoholschnelltest ergab beim Fahrer einen Atemalkoholwert von 3,2 Promille.

Die Polizei beschlagnahmte daraufhin den Führerschein des Fahrers. Beide Männer kamen in das Klinikum Schwedt zur ambulanten Behandlung. Der Wagen indes blieb an der Unfallstelle stehen und wurde auch am Montag noch von vielen vorbeifahrenden in ihren Fahrzeugen gesehen.

Während des Einsatzes erhielt die Feuerwehr einen zweiten Notruf, erzählte Brandschützer Alexander Trenn. Die darin genannte Unfallstelle in Berkholz-Meyenburg konnten die Kameraden allerdings nicht finden.