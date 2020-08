Roland Becker

Velten (MOZ) Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Montag gegen 10.30 Uhr am Veltener Bahnübergang in der Rosa-Luxemburg-Straße gekommen.

Nach Angaben von Lars Protz, Sprecher der Polizeidirektion Nord in Neuruppin, habe ein 17-jähriger aus Richtung Bötzow kommender Yamaha-Fahrer einen vor ihn haltenden Pkw nicht bemerkt, der an der geschlossenen Bahnschranke stand. Dabei fuhr der junge Mann mit seiner Maschine auf den Wagen auf.

Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und wurde in ein Berliner Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 8000 Euro.

Die Rosa-Luxemburg-Straße musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Der Bahnverkehr war nicht beeinträchtigt.