Ulrike Gawande

Neuruppin (MOZ) Der CDU-Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke möchte es noch einmal wissen: Er will zur Bundestagswahl 2021 für seinen Wahlkreis, der Teile von Ostprignitz-Ruppin, der Prignitz und dem Havelland umfasst, wieder antreten. Die Nominierungsveranstaltung, bei der alle Mitglieder des Wahlkreises entscheiden, findet am Mittwoch, 19. August, statt. Das sei früher als sonst, so Steineke. Aber aufgrund der unsicheren Corona-Lage und der wieder steigenden Infektionszahlen sei das Treffen vorgezogen worden, erklärt der Politiker. Es motiviere ihn, noch einmal anzutreten, weil "ein paar Projekte" noch nicht beendet seien. Dazu zählt er beispielsweise den Prignitz-Express, den er als Herzensprojekt bezeichnet und für dessen Ausbau er auf Landes- und Bundesmittel hofft. Aber auch für die Kultur wolle er für die Region "mehr rausholen", so Steineke. Er verrät, dass ihm seine politische Arbeit immer noch Spaß macht. Eine zusätzliche Motivation sei für ihn, dass die CDU in Brandenburg mitregiere. Steineke hofft, so Synergieeffekte nutzen zu können.