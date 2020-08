BRAWO

Brandenburg an der Havel Am Wochenende stellte die Polizei bei Verkehrskontrollen in Brandenburg an der Havel mehrfach alkoholisierte Auto- und Radfahrer fest.

Am Samstagmorgen kontrollierten die Beamten zwischen 3-6.30 Uhr in der Brielower und Neuendorfer Straße Autofahrer. Ein 25-jähriger VW-Fahrer pustete sich auf 0.96 Promille. Ein 46-jähriger Seat-Fahrer kam auf einen Atemalkoholwert von 0,70 Promille.

In der Ritterstraße wurden die Beamten zudem gegen 3.15 Uhr auf einen Radfahrer, der ohne Beleuchtung aber mit Schlangenlinien unterwegs war, aufmerksam. Auf der Jahrtausendbrücke wurde der Radfahrer aufgefordert, anzuhalten.Der 36-Jährige stand ersichtlich unter Alkoholeinfluss und verhielt sich gegenüber der Polizei unkooperativ, aggressiv und verweigerte jegliche Anordnung der Polizei. Da sich die Person nicht ausweisen konnte und auch keinerlei Angaben zu Personalien tätigte, sollte sie ins Polizeirevier gebracht werden. Dabei kam es zu Widerstandshandlungen. Der 36-Jährige versuchte sich loszureißen und sperrte sich dann gegen das Verbringen, so dass er unter Zwang fixiert und gefesselt werden musste. Im Gewahrsam der Polizei war der Mann dann doch bereit zu pusten. Sein Atemalkoholwert betrug 1,96 Promille. Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurden gegen den 36-Jährigen eingeleitet.

Am Sonntagmorgen wurde in der Wilhelmsdorfer Landstraße abermals eine Radfahrerin kontrolliert. Eine 40-jährige Radfahrerin stand sichtbar unter Alkoholeinfluss. Der Atemalkoholtest der Frau wies einen Wert von 3,13 Promille aus, so dass eine Blutprobe folgte.

Die Weiterfahrt wurde allen Kontrollierten untersagt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.