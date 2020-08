MOZ

Kyritz Für ganz besonders kreativ hielt sich am Wochenende eine Gruppe junger Leute in Kyritz: Die zog am Samstag in der Hamburger Straße die Aufmerksamkeit auf sich, weil die sechs Männer und eine Frau sich offenbar mit einem schwarzen Filzstift Hakenkreuze auf ihre Waden gemalt hatten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten die Personen nicht mehr im Stadtgebiet feststellen. Eine Strafanzeige wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurde aufgenommen.