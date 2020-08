Siegmar Trenkler

Rheinsberg (MOZ) In diesem Jahr wird es in Rheinsberg kein Fest der Generationen geben. Das teilte Jugendkoordinator Mario Stärck am Montag mit.

In Anbetracht der wieder steigenden Infektionszahlen und der damit zusätzlich verbundenen Hygienevorkehrungen sehe man sich zu dem Schritt gezwungen. "Wir als Veranstalter wollen dieser gefährlichen und heimtückischen Krankheit keine Möglichkeit zur Ausbreitung bieten", so Stärck. Als Ersatz sind kleinere Projekte geplant.