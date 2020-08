René Wernitz

Rathenow (MOZ) Im Herbst 2021 sind Bundestagswahlen. Aktuell befassen sich die Parteien damit, wer kandidieren könnte bzw. sollte. Dem Landtagsabgeordneten Christian Görke (Die Linke) traut seine Partei offenbar zu, im Wahlkreis (WK) 64 erfolgreich sein zu können.

Dieser WK umfasst die Stadt Cottbus und den Landkreis Spree-Neiße. Was Görke dorthin treibt, ist eine spannende Frage. Hat sich doch der gebürtige Rathenower bis zuletzt als politisch engagierter Havelländer gegeben.

Wie BRAWO in Erfahrung brachte, würde Görke tatsächlich lieber im heimischen Wahlkreis 60 (Brandenburg/Havel/ Potsdam-Mittelmark I/Havelland III/Teltow-Fläming I) antreten. Das ist noch politische Heimatbasis von Anke Domscheit-Berg, die aber in Fürstenberg/Havel lebt. Sie gelangte 2017 sozusagen über die Landesliste der Linke-Kandidaten, auf der sie Platz 3 belegte, in den Bundestag. Domscheit-Berg zieht es nun offenbar in den heimischen WK 58 (Oberhavel/Havelland II). Es täte sich also eine Lücke für Görke auf.

Im ebenso benachbarten WK 56 (Prignitz/Ostprignitz-Ruppin/Havelland I) dürfte aber die nicht minder prominente Anja Mayer antreten. Sie würde dort die Lücke schließen, die durch den Abschied von Kirsten Tackmann entsteht. 2017 war Tackmann noch Spitzenkandidatin der Linken in Brandenburg. Derweil ist Mayer aktuell Co-Vorsitzende des Landesverbands. Ihr sowie Domscheit-Berg und auch dem früheren Finanzminister Görke dürften besonders aussichtsreiche Platzierungen auf der noch zu bestimmenden Landesliste der Linken für die Bundestagswahl 2021 sicher sein, was aber zu einer Konzentration prominenter Kandidaten aus dem Nordwesten Brandenburgs führen würde.

Daher, so heißt es, ist der WK 60 für Christian Görke problematisch. Alternativ bietet sich der Wahlkreis 64 schon deshalb an, weil die Lausitz-Region einem massiven Strukturwandel entgegen geht. Den dortigen Ausstieg aus der Braunkohle-Verstromung hatte Görke als brandenburgischer Finanzminister in der rot-roten Regierung mit eingeleitet. Jetzt könnte er den Wandel als dortiger Bundestagsabgeordneter aktiv begleiten. Freilich muss der Havelländer dafür erst eine wichtige Hürde nehmen: die Nominierung im Wahlkreis 64.