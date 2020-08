Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Auch wenn in diesem Jahr Corona-bedingt vieles anders als in den Vorjahren ablief, überwog bei den Einschulungsfeiern der Ketziner Europaschule in der Turnhalle die Vorfreude auf diesen besonderen Tag.

"Die Schule hat das Beste aus der Situation gemacht und ich bin froh, dass die Feier nicht abgesagt wurde", lobte Bettina Röse aus Tremmen. So gab es zur Gewährleistung der Abstandsregeln für die drei ersten Klassen jeweils eine eigene Feier. Statt des sonst üblichen Auftritts der Theatergruppe der Schule erzählte Rektorin Katrin Peppler die ebenso unterhaltsame wie lehrreiche Geschichte "Wie die Ziege schwimmen lernte" – mit Bildern dazu auf der Leinwand, Bilderbuchkino eben.

Weil die Ente in der Geschichte besonders gut schwimmen, das Pferd nicht klettern und der Elefant nicht fliegen konnten, merkte Katrin Peppler an, dass nicht jeder alles, aber alle etwas besonders gut können. Radfahren, Fußball spielen, malen, so einige der Antworten der Erstklässler, auf ihre Frage, wer denn schon etwas gut könne.

Dass die Schüler der drei ersten Klassen noch während der Einschulungsfeiern ein buntes Namensschildchen an drei verschiedenen Obstbäumchen befestigten, hatte einen besonderen Grund. Ab diesem Schuljahr verfügt die Ketziner Europaschule über ein so genanntes "Grünes Klassenzimmer". Die Stadt hat alle Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Unterrichtsstunden auch im Freien stattfinden können. Ganz in der Nähe werden wohl die drei Obstbäume mit den Namensschildchen - eine Kirsche, eine Pflaume und eine Aprikose - ihren Platz finden.

Auch wenn in diesem Jahr nur zwei Angehörige aus einer Familie an den Feiern teilnehmen konnten, war es für die Schulanfänger feierlich, aufregend und auch interessant. Natürlich besonders in dem Moment als sie endlich ihre Schultüten in Empfang nehmen konnten. "Wir waren vor der Feier selbst aufgeregt", gestanden Sandra und Stefan Wensche. Natürlich wäre es schöner gewesen, wenn die Großeltern hätten teilnehmen können. Aber das wurde am Nachmittag nachgeholt.