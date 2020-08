MOZ

Witstock Ein Streit in Wittstock endete am Sonntagabend mit einem Polizeieinsatz. In einem Mehrfamilienhaus hatte sich ein polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung getretener 31-Jähriger mit seiner 39-jährigen Freundin lautstark gestritten. Deshalb schaltete sich eine 47-jährige Nachbarin ein und versuchte, die Situation zu beruhigen. Da der alkoholisierte Mann (0,81 Promille) ihr gegenüber auch äußerst aggressiv verhielt, musste sie den Rückzug antreten. Polizeibeamte kamen hinzu und sprachen dem Mann zunächst einen Platzverweis aus, um eine Eskalation des Streits zu verhindern. Dem Platzverweis kam er nicht nach, woraufhin er in Gewahrsam genommen wurden musste. Dabei flüchtete der 31-Jährige kurzzeitig und versuchte mehrfach auf die Beamten einzuschlagen und einzutreten. Wegen des heftigen Widerstandes mussten gegen ihn sowohl Reizgas als auch der Schlagstock eingesetzt werden, teilte die Polizei mit. Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.