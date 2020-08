OGA

Kremmen (MOZ) Im Dach eines Einfamilienhauses in der Straße der Einheit in Kremmen ist am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr ein Feuer ausgebrochen.

Wie die Polizei am Montag berichtete, habe der zügige Einsatz der Feuerwehr dafür gesorgt, dass das Haus bewohnbar blieb. Die Ursache für den Brand war zunächst noch unklar. Die Polizei ließ das Gebäude kriminaltechnisch untersuchen. Die Ermittlungen laufen. Angaben zu Schadenshöhe gab es zunächst nicht.