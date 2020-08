Sven Klamann

Eberswalde, Bernau, Joachimsthal, Ahrensfelde (MOZ) Im Kreis Barnim gibt es unverändert sechs akut mit dem Coronavirus Infizierte. Das geht aus dem Lagebericht des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung von Sonntag, 24 Uhr, hervor.

Vier Patienten sind in Joachimsthal (Schorfheide) zu Hause, je einer in Bernau und in Ahrensfelde. Auch die Zahl der Verdachtsfälle in Quarantäne ist gleichgeblieben: 16 Barnimer dürfen ihre Wohnung bis auf Weiteres nicht verlassen. Betroffen sind jeweils vier Ahrensfelder und Wandlitzer, drei Bernauer, zwei Panketaler und jeweils ein Eberswalder, Britz-Chorin-Oderberger und Joachimsthal (Schorfheider). Die Coronavirus-Statistik wird seit März geführt.