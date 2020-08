GZ

Bergsdorf (MOZ) Bahnschwellen sind am Sonntagabend in der Nähe des Bahnhofes in Bergsdorf in Flammen aufgegangen.

Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte ein Zugführer das Feuer kurz 21 Uhrauf einem frei zugänglichen Grundstück neben dem Bahnhof entdeckt. Dort waren die Bahnschwellen aufgeschichtet gelagert.

Die Brandursache ist aktuell unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt zum Verdacht der Brandstiftung.