Miriam John

Schwedt Mit dem Leitspruch "Löschen, retten, bergen und schützen" vollbringen Feuerwehrleute ehrenhafte Taten. Damit dies so bleibt, hat die hauptamtliche Feuerwehr iSchwedt in diesem Jahr zwei Auszubildende. Diese mussten nun unter Corona-Umständen in der Heimat-Wache geprüft werden, weil der Lehrgang nicht – wie obligatorisch – in Eisenhüttenstadt stattfinden konnte. So musste der theoretische und praktische Teil des Lehrgangs an Hand von vorgegebenen Aufgaben in der Oderstadt umgesetzt werden. In der eigentlichen Schule gäbe es ein Übungshaus, in dem die verschiedenen Ernstsituationen nachgestellt werden können. In Schwedt nicht – so mussten sich die Prüfer einige Unfallorte ausdenken. Betreut haben die Prüflinge vor allem Hauptbrandmeister Riko Knauft und Oberbrandmeister Robert Piotrowski.

Mögliche Realität nachempfunden

Um 9 Uhr begann die Praxis-Prüfung mit einer Abfrage, die jeweils 25 Minuten dauerte. Zwei Stunden später inszenierten Brandschützer Alexander Trenn und seine Kameraden einen Autounfall mit einem Radlader. Die zwei Geprüften, Florian Bolz und Andreas Kuwalewski, waren unwissend und bekamen auf ihren Pieper die Meldung.

Mit Blaulicht und Sirene fuhr das Einsatzteam zum vermeinltichen Unfallort beim Abschleppdienst Mach. Schnell stellten die angehenden Feuerwehrleute fest, dass diese Situation nicht real war. Trotzdem war dieser Moment ernstzunehmen. Der Wagen lag mit dem Dach auf dem Bode, der Dummy war der verunglückte Fahrer.

Sobald das Unfallopfer im Wagen gesichert war, begannen die Einsatzkräfte mit der Bergung. Mit der Aufforderung "Druck auf Gelb!" wurden die Beifahrertür, die rechte hintere Tür und die Mittelsäule vom Auto getrennt. Eine kleine versteckte Bedrohung befand sich noch im Auto, auf die ein genaueres Auge geworfen werden musste: eine Box mit Chemikalien. Was ergab die Prüfung? Zum Glück war es nur ein Spielzeug. Die realitätsnahe Begebenheit hat das Team gut gemeistert.

Spiel mit dem Feuer

Noch eine letzte Aufgabe war zu lösen: ein in Flammen stehendes Haus – ebenfalls nur eine Übung. Mit Löschfahrzeug und Drehleiter rückten die Wehrleute erneut aus, um eine vermisste Person zu retten. Sauerstofftank und Atemmaske gehörten zur Ausrüstung des Feuerwehr-Duos: Schlauch ausrollen, am Geländer befestigen, zusammen hoch gehen. Die Maske wurde verdunkelt, um die Aufgabe wieder realitätsnah darzustellen. Mit stetigem Körperkontakt, um die Orientierung und sich gegenseitig nicht zu verlieren, suchten sie den nächsten Dummy. Sie fanden ihn rechtzeitig.

Somit hatten Bolz und Kuwalewski die letzte Aufgabe gemeistert. Trotz des Corona-Virus’, der das Lernen erschwerte, ist das Team der Schwedter Feuerwehr zufrieden. Trenn sagte, dass die Theorie deutlich schwieriger zu behandeln war. Die vielen dazugehörigen praktischen Übungen wurden aber gut ausgeschöpft, sodass aus den Prüflingen gute hauptberufliche Brandmeister werden sollten.