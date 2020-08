HGA

Hennigsdorf (MOZ) Ein aggressiver 32-jähriger Dieb hat am Sonntagabend am Bahnhof in Hennigsdorf für Aufsehen gesorgt. Am Ende wurde der Mann beinahe von einer S-Bahn überfahren.

Zunächst hatte er gegen 19.45 Uhr in einem Imbiss am Bahnhof von Gästen Zigaretten gefordert und dabei mit einem Hammer auf den Tisch geschlagen.

Mit einer erbeuteten Zigarette begab er sich dann zur Bahnunter-führung, um von einer Frau dort Kleingeld zu fordern. Dabei schlug er mit dem Hammer kurz über dem Kopf der Frau gegen die Wand. Ohne das geforderte Kleingeld ging der Mann dann auf einen Bahnsteig und flüchtete letztlich über die Gleise, wodurch ein einfahrender Zug der S-Bahn-Linie S25 eine Notbremsung einleiten musste.

Polizisten nahmen kurz darauf den mit 2,11 Promille stark alkoholisierten Mann vorläufig fest. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen räuberischer Erpressung, gefährlicher Körperverletzung und einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr eingeleitet.