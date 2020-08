BRAWO

Brandenburg an der Havel Eine Gruppe Jugendlicher verschaffte sich am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr Zugang zum "Club am Turm" in der Friedrich-Grasow-Straße im Brandenburger Stadtteil Hohenstücken.

Eine Zeuge beobachtete, wie zwei junge Männer versuchten, in den ehemaligen Jugendtreff einzubrechen. Er verständigte die Polizei, dievor Ort frische Hebelspuren an einer Tür sowie vier Personen im Alter von 16 – 19 Jahren im Gebäude feststellte. Außerdem fanden die Beamten neben dem TatwerkzeugBetäubungsmittel und dazu passende Utensilien bei den Jugendlichen auf. Die weiblichen Minderjährigen wurden zur Polizeiinspektion gebracht, wo sie anschließend an die Eltern übergeben wurden.

Alle vier Jugendlichen müssen sich nun wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung verantworten. Gegen einen jungen Mann erstatteten die Beamten zusätzlich noch eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Kripo ermittelt.