Sandra Euent

Nauen (BRAWO) Am Sonntagnachmittag meldete ein Zeuge der Polizei eine in Brand geratene Strohmiete in Lietzow bei Nauen. Die rund 240 Ballen Stroh brannten lichterloh. Beim Eintreffen der Polizei hatten die Kameraden der Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen.

Die Polizei konnte am Sonntag nicht ausschließen, dass die Strohballen vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Eine Anzeige wurde aufgenommen. Die Ermittlungen zu möglichen Tatverdächtigen hat die Kriminalpolizei übernommen. Diese dauern weiter an. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.