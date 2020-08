Marco Marschall

Eberswalde, Falkenhagen (MOZ) Quillo – was fremd klingt – man möchte das Wort, ohne die Bedeutung zu kennen, gern "Quijo" aussprechen – ist eigentlich viel banaleren Ursprungs und wird gesprochen wie es geschrieben wird. Die Quillow nämlich ist ein Flüsschen im Norden der Uckermark.

Dort in Falkenhagen, zehn Kilometer von der Kreisstadt Prenzlau, hat das nach dem Gewässer benannte Ensemble Quillo sein Domizil. Das "w" im Namen des Flusses hatte man weggelassen, erklärt Geschäftsführer Justus Loges. Seit diesem Jahr hat das Musikensemble, das sich als flexibler Klangkörper versteht, auch ein Büro in Eberswalde. Die Nachmieter im Medieneck an der Eisenbahnstraße wollen von dort aus ganz Brandenburg für zeitgenössische Musik begeistern.

Studierte Profimusiker

Wie das klingt, konnten die Eberswalder nun auf dem Marktplatz erleben. Das Ensemble tourt mit einer mobilen Bühne durch die Mark und war mit dem Stück "Casale 5" vor Ort. Am heißen Sonntagvormittag um 11 Uhr hatte es allerdings nur wenige Gäste unters Platanendach im Zentrum verschlagen, die Ursula Weiler (Querflöte), Alexander Glücksmann (Klarinette) und Max Renne (elektronische Klänge) lauschten.

Für die Interpreten, allesamt studierte Profimusiker, ist das Stück des 1973 geborenen Italieners Emanuele Casale durchaus eine Herausforderung. "Dafür muss man schon besonders fit sein", sagt Justus Loges. Fürs Publikum könnte diese frisch komponierte Musik "im ersten Moment leicht verstörend wirken" gesteht er. Es müsse auch nicht jedem gefallen. Die Hörgewohnheiten für diese Kompositionen müsse man sich erarbeiten. "Noch vor zehn Jahren war ich auch kein Fan", sagt Loges. Für den Laien klingt die Tonfolge tatsächlich eher chaotisch. Wer sich selbst einen Eindruck verschaffen möchte, findet auf der Facebookseite des Ensembles Quillo noch ein Video einer älteren Aufführung von "Casale 5" auf der mobilen Bühne.

"Im letzten Jahr ist mal jemand an einem Konzert vorbeigefahren und hat laut Scheiße gerufen", berichtet Loges. Eine solche Reaktion bleibt am Sonntag auf dem heißen Marktplatzpflaster aus. Es gehe nicht darum zu provozieren, sondern einen ersten Berührungspunkt zu schaffen. Zeitgenössische Musik brauche eine gute Vermittlung.

Und weil die Gehörgänge der Eberswalder nicht überstrapaziert werden sollten, dauerte der Auftritt auf der kleinen fahrbaren Bühne nur etwa eine Viertelstunde. "Kurz und schmerzlos", sagt Loges. Die Idee ist ein lebendiges Plakat. Ein solches schaue man sich ja auch nicht so lange an. Im Anschluss ist Zeit, um über das Gehörte miteinander ins Gespräch zu kommen. Außerdem dürfen Besucher einen genaueren Blick in den Bühnenwagen werfen. Die Wände sind mit unzähligen Fotos der verschiedenen Projekte des Ensembles tapeziert.

Allerdings wird am Sonntag schnell wieder zusammengeräumt. Schon um 13 Uhr hat das Ensemble Quillo seinen nächsten Auftritt am Landgasthof "Zum grünen Baum" in Ringenwalde. Nur wenige Stunden später folgt ein Konzert in Schwedt.

Mitfinanziert wird die anhaltende Sommertour der Musiker mit den kurzen Hörproben, vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Zu den Geldgebern gehören auch die Sparkasse Uckermark, der Landkreis Uckermark, der Europäische Sozialfonds und das Land Brandenburg. Wichtiger Förderer ist die Schweizer Drosos-Stiftung, die auch den Aufbau des Standortes in Eberswalde ermöglicht. Die Räume seien in erster Linie Büro, können aber auch zur Probe genutzt werden.

Solo für Streicherinnen

Die elf Konzerte mit Emanuel Casales Stück für Flöte, Klarinette und Elektronik sind nun gespielt. Doch die Landtour des Ensembles geht weiter. In Eberswalde wird sich die rollende Bühne am 5. September wieder öffnen. Dann geben Julia Yoo Soon Gröning (Geige), Luise Rau (Cello) und Franziska Rau (Kontrabass) um 11 Uhr im Rofin-Park ein "Solo für Streicherinnen".