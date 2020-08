zur Teststrategie in der Pflege

Potsdam (MOZ) Die Pflegeeinrichtungen galten in der Hochphase der ersten Corona-Welle als besonders risikobehaftet und deshalb als extrem schützenswert. Schon früh war davon die Rede, dass man das Personal und eventuell auch die Bewohner der Heime auf das Virus testen müsse. Das galt besonders dann, als die Beschränkungen für Besucher allmählich wieder aufgehoben wurden. Im Mai gab es seitens der LIGA der Wohlfahrtsverbände die ersten Vorschläge für die Umsetzung einer landesfinanzierten Teststrategie. Und dann war lange nichts mehr zu hören, außer der Feststellung, dass es kompliziert sei. Solche Floskeln werden immer dann strapaziert, wenn es ums Geld geht.

Das war genau der Zeitpunkt, als die Gewerkschaften der Lehrer mit ihren Forderungen nach kostenlosen Tests auf den Plan traten. Wie gewöhnlich verschafften sie sich bei der Politik Gehör. Es wurde an der Teststrategie für Lehrer, Erzieher und Schüler gebastelt. Auch das dauerte länger als erwartet, konnte aber zum Schuljahresstart ins Leben gerufen werden. Alles andere wäre politisch nicht vertretbar gewesen.

Und die Pflegekräfte? Deren Teststrategie wird jetzt nachgereicht – klammheimlich und in einer deutlich abgespeckten Variante, ohne die ambulanten Dienste etwa und mit nur zwei Tests pro Person. Warum hier die schlechteren Konditionen als in den Schulen? Weil die Lobby für die Pflege fehlt, die Spitzenverbände und die Gewerkschaften zu ruhig sind? Vor allem aber, wo bleibt die politische Diskussion? Die Sommerpause rechtfertigt es nicht, dass sich der Landtag aus der Debatte raushält und die Regierung schalten und walten lässt wie in den Hochzeiten des Lockdown.

Lesen Sie hier den Beitrag von Ulrich Thiessen: In Brandenburg starten freiwillige Corona-Tests in Pflegeeinrichtungen