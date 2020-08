MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Unter dem Motto "Liebe ohne Grenzen" findet am Samstag, 5. September, der erste "Frankfurt-Słubice-Pride" statt. Die Demonstration für die Vielfalt der sexuellen Orientierungen und Identitäten will auf die kaum bis gar nicht vorhandene Sichtbarkeit und Infrastruktur für queere Menschen in beiden Teilen der Doppelstadt aufmerksam machen. Schwerpunkt ist zudem die Solidarisierung mit der LGBTIQ*-Community in Polen, die durch sogenannte "LGBT-freie Zonen" sowie durch hetzerische Kampagnen, auch durch die Regierungspartei PiS im jüngsten Präsidentschaftswahlkampf, heftig diskriminiert wird. Die Doppelstadt soll ein sicherer Ort für alle Menschen sein. Darum haben die Organisatoren auch OB René Wilke und Bürgermeister Mariusz Olejniczak zu dem Umzug eingeladen, während dem queere Personen und Organisationen aus Frankfurt, Słubice, Brandenburg und Lubuskie ihre Geschichten erzählen und ihre Arbeit und Ziele vorstellen werden. Hinter der Veranstaltung stehen rund 20 Engagierte aus Frankfurt, Słubice und Umgebung. Die Demonstration startet um 14 Uhr auf dem Plac Bohaterów in Słubice und endet am Holzmarkt in Frankfurt. Es gelten die Abstandsregeln sowie die Pflicht zur Mund-und-Nasen-Bedeckung, in Słubice sind gegenwärtig 150 Teilnehmende zugelassen. Die englische Abkürzung LGTBIQ* steht für Lesben, Schwule, Bi-, Trans- und Intersexuelle und sämtliche queere und Trans-Personen.