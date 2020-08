Burkhard Keeve

Vehlefanz (MOZ) Um 7.15 Uhr herrscht bereits Hochbetrieb rund um die Vehlefanzer Nashorn-Grundschule. Auch am ersten Schultag nach den Sommerferien beginnt der Unterricht pünktlich um 7.30 Uhr. Die Fußwege zur Schule sind schmal. Kinder auf Rädern und Rollern müssen ihn sich mit Fußgängern teilen. Die Straße ist viel zu gefährlich, um darauf zu fahren. Auch dort Hochbetrieb. Lkw, Busse und Autos halten sich zwar an die 30-Stunden-Kilometer-Vorschrift, aber es ist die Masse, die verunsichert. Und dann sind da noch die Bauarbeiten. Der große Schulparkplatz ist gesperrt. Da wird es eng für die Eltern, die ihre Kinder mit dem Wagen bringen.

Der Appell fruchtet

Doch die Schule und Eltern sind vorbereitet. Alles läuft in geordneten Bahnen. Kein Schubsen, kein Drängeln, Radler, die lieber auf dem schmalen Gehweg absteigen und schieben. Freundliche Worte und Menschen in gelben Westen, die einen Blick auf alles werfen oder Lotse spielen wie die Lehrer, die kurz die morgendliche Lawine des Berufsverkehrs stoppen, als der Schulbus hält. So kommen die Kinder sicher über die Bärenklauer Straße.

Das sieht nach einem gut überlegten Plan aus. Die Fäden hat der Vehlefanzer Revierpolizist Ralf Przygoda in der Hand. Seine Idee war es, die Eltern in einem Schreiben vor dem Schulstart auf die Bauarbeiten und fehlende Parkplätze hinzuweisen. Sein Appell, die Autos stehen zu lassen und aufs Rad oder den Bus umzusteigen, hat offensichtlich gewirkt. "Mein erster Eindruck ist sehr positiv", sagt Ralf Przygoda. Als Ausweichparkplatz dient der vom Discounter. Der liegt nur ein paar hundert Meter um die Ecke von der Schule entfernt und auch auf der richtigen Seite. Die Schüler müssen nicht mehr über die vielbefahrene Straße. "Der Parkplatz war gerammelt voll" mit Elterntaxis, freut sich der Revierpolizist. Doch Przygoda hatte noch mehr Partner für seine Schulwegsicherung ins Boot geholt. Nicht nur die Gemeinde Oberkrämer war mit ihrem Ordnungsamt vor Ort – in gelben Westen–, auch sein Kollege aus Bötzow, Ralf Neumann, unterstützte ihn. Noch ein "Novum" ist laut Przygoda der Einsatz von vier Sicherheitspartnern aus Oberkrämer. "Sie wurden eigens geschult. Zudem gab es eine Vor-Ort-Besichtigung", sagt Ralf Przygoda. Sie kommen nämlich aus Bärenklau.

Erfreulicher Morgeneinsatz

Seit dem Jahr 2012 kümmern sich "Nachbarn um Nachbarn", wie auf einem Schild in Bärenklau steht. Das heißt, die Sicherheitspartner fahren oder gehen durch ihren Ort und schauen nach dem Rechten. Mit Erfolg. Die Zahl der Wohnungseinbrüche ging stark zurück. Jetzt sind einige Sicherheitspartner im Wechsel in den kommenden 14 Tagen morgens vor der Schule in Vehlefanz oder an der Ampel an der Lindenallee anzutreffen. "Es geht um den Dialog mit den Eltern und Kindern", sagt Przygoda. Für die Sicherheitspartner Nathalie Pollet-Kurtz, Linda und Jürgen Heymann sowie Gundula Klatt ist das überhaupt kein Problem. "Es war alles super", sagt Gundula Klatt nach dem ersten Morgeneinsatz. "Alle haben sich auf die Schule gefreut und die Eltern haben sich oft bedankt." Ihr Kollege Heymann bestätigt den Eindruck: "Es war einmalig, wie Kinder und Eltern reagiert haben."