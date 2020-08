Janine Kieshauer

Storkow Quasi mit dem Abpfiff beförderte der Mitte der zweiten Halbzeit eingewechselte Tom Borchardt die favorisierten Gäste vom Frankfurter Rand in die nächste Runde. Nach einem Pass in den Rückraum erzielte er den umjubelten Siegtreffer für die Mannschaft aus der Landesklasse Ost. Die Storkower versuchten in der Nachspielzeit noch einmal alles, um sich mit dem erneuten Ausgleich in die Verlängerung zu retten, und tatsächlich ergab sich die Riesengelegenheit dazu, als Nico Schorrisch den Ball zu Moritz Lüdtke spitzelte, der ihn jedoch aus kürzester Distanz über das Tor beförderte.

SSC-Trainer Toni Lüdtkedurfte mit dem Auftritt des Kreisoberligisten trotz des unglück-lichen Ausscheidens sehr zufrieden sein: "Natürlich ist die Niederlage ärgerlich, aber wir haben heute ein super Spiel abgeliefert. Die Einstellung hat von Anfang an gestimmt. Und wenn wir unsere Chancen zu Beginn besser verwerten, sieht das Spiel anders aus." Sein Markendorfer Gegenüber Matthias Wiegand freute sich vor allem über sein glück-liches Händchen: "Es war ein typischer Pokalfight. Wir haben einige Zeit gebraucht, um ins Spiel zu kommen. In der zweiten Halbzeit wollten wir das Spiel kontrollieren, was uns aber nicht wirklich gelungen ist. Dann haben wir taktisch umgestellt – und Tom eingewechselt ..."

Die Gäste hatten zur Halbzeit 2:1 geführt. Die Storchenstädter aber kamen druckvoller aus der Kabine. Zunächst fehlte im Abschluss die Präzision, und so dauerte bis zur 71. Minute, als sich Patrick Sergel durchsetzte und den Ball im Tor unterbrachte. Wenig später legte er für seinen Sturmpartner Marian Beyer auf, der die Gastgeber aus der Ostbrandenburgliga mit seinem Treffer in Vorhand brachte.

Aber die Freude, das Spiel gedreht zu haben und kurz vor dem Einzug in die nächste Runde zu stehen, währte nicht lange. Nur zwei Zeigerumdrehungen später jubelten wieder die Gäste. Florian Schrape hatte mit einem langen Ball über den herauseilenden Storkower Keeper Lucas Fiedler den Ausgleich erzielt. Beide Mannschaften wollten bei den tropischen Temperaturen dann eine Entscheidung noch in der regulären Spielzeit – die den Blau-weißen durch Borchardt gelang. In der 1. Hauptrunde geht es am Sonnabend nun zum Liga-Rivalen SG Müncheberg.

Die Gastgeber brauchen sich indes nicht grämen, auch wenn sie für ihre engagierte Leistung nicht belohnt wurden. Sie hatten ungemein druckvoll begonnen und den höherklassigen Kontrahenten zunächst kaum ins Spiel kommen lassen. Nach einer Ecke von Jascha Darimont stand Beyer goldrichtig und brachte seine Mannschaft in Führung. In der Folge verpasste es der 23-Jährige zweimal, diese auszubauen.

Unglücksrabe Lucas Fiedler

Dann aber drehte sich das Blatt. Bei einem langen Ball hinter die Abwehrkette konnten sich die Gastgeber nur mit einem Foul im Strafraum behelfen, den fälligen Strafstoß verwandelte Tommy Klatt sicher. Und als SSC-Schlussmann Fiedler nach einer Ecke das Spielgerät unglücklich ins eigene Tor lenkte, lagen die Markendorfer plötzlich vorn. Zweimal sollte die Führung dann in der zweiten Halbzeit wechseln – mit dem Happy End für den Favoriten.