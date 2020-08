Stefan Zwahr

Lehnitz (MOZ) Auf dem ehemaligen Kasernengelände in Lehnitz brandete am Montagmorgen immer mal wieder Jubel auf. An der Oberschule, die mit Beginn des Schuljahres neu ans Netz ging, erlebten 69 Schülerinnen und Schüler ihren ersten Tag in der siebten Klasse – und erfuhren, mit wem sie in den kommenden vier Jahren in eine Klasse gehen werden. Ob es nur der Zufall so wollte, dass einige dicke Freunde künftig im selben Raum lernen, ist nicht übermittelt. Auf jeden Fall war die Freude groß.

Auch unter den neun Lehrern und einigen offiziellen Gästen herrschte beste Stimmung. Von einem historischen Moment war die Rede. "Für mich ist es eine Premiere und das erste Mal, dass ich eine neue Schule eröffne", bemerkte Landrat Ludger Weskamp (SPD). In Oberhavel seien in den vergangenen Jahren viele Schulgebäude gebaut worden. "Eine richtig neue Schule hat es in diesem Jahrtausend im weiterführenden Bereich aber noch nicht gegeben." Den Schülern rief er zu: "Ihr könnt sagen: ,Wir waren dabei’. Mit dem Kollegium seit ihr diejenigen, die diese Schule gestalten und entwickeln."

Etwas gemeinsam mit ihrem kleinen Kollegium aufzubauen, "reizt mich sehr", sagte die kommissarische Schulleiterin Katja Hoyer. Sie wolle einen Ort schaffen, an dem die Kinder viel lernen und den sie gern besuchen. "Kinder brauchen zum Lernen und für die Entfaltung ihrer Ideen und Kreativität viel Platz. Den haben sie hier. Von der Weitläufigkeit und der Natur hier vor Ort war ich sofort beeindruckt."

Weskamp versicherte im Beisein von Bildungsdezernentin Kerstin Niendorf und Dietmar Menzel, Leiter des Staatlichen Schulamtes Neuruppin: "Wir werden als Landkreis dafür sorgen, dass die Bedingungen nicht nur gut sind und bleiben, sondern dass es deutlich weitergeht." Und dann rief er die Lehrer, Schüler und Eltern zu einer Mitmachaktion auf. "Diese Schule heißt Oberschule Lehnitz. Das soll nicht so bleiben. Unsere Schulen haben richtige Namen." Ideen dafür sollen aus der Schule selbst kommen. "Alle können Vorschläge einbringen und sich dauerhaft verewigen, wenn ihr Name eine Mehrheit findet."

In Zeiten, wo andernorts über Schulschließungen beraten werde, sei es laut Weskamp "bei allen herausfordernden Aufgaben, die unsere wachsenden Bevölkerungs- und damit auch Schülerzahlen mit sich bringen", eine sehr komfortable Situation, dass in Oberhavel Schuleröffnungen gefeiert werden können. Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) sprach von einem erfreulichen Tag. "Alle stehen gleichermaßen unter Druck, junge Leute aufzunehmen, zu betreuen und in unsere wachsende Kommune zu integrieren."