Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Dirk Fengler hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass das Bauordnungsamt Oberhavel doch noch die Baugenehmigung für die Hafenküche auf dem Gelände seiner Marina am Prerauer Stich in Zehdenick genehmigen wird. "Jede Marina braucht ein Restaurant", sagt der Chef des 2017 gegründeten Unternehmens, das Freizeitkapitänen einen Rundum-Service in Havelnähe bietet.

Das Besondere an dem Standort ist, dass das Gelände eines früheren Porenbetonwerks genutzt wird, Gebäude und anderen Anlagen des Industriegeländes sind jetzt Bestandteil der Marina. Ein nagelneues Funktionsgebäude ist bereits errichtet worden, direkt daneben sollte nun das Restaurant gebaut werden.

Chancen stehen schlecht

Doch da hat Fengler offenbar die Rechnung ohne die Bauaufsicht gemacht. Denn die besteht zunächst auf die Erarbeitung eines Bebauungsplanes (B-Plan), weil es sich um einen Außenbereich handelt. Für den Investor bedeutet das mindestens zwei bis drei Jahre Zeitverzug. Denn die Stadtverordneten müssten erst einmal einen Aufstellungsbeschluss für den B-Plan fassen. Bis dann Baurecht gilt, kann viel Zeit vergehen. Noch hofft Fengler, dass der Landkreis mit sich reden lässt.

Zwei Varianten wären aus seiner Sicht kompromissfähig: Ein Teil der asphaltierten Flächen würden im Tausch gegen die Baugenehmigung entsiegelt und begrünt. Oder: Der Bebauungsplan wird aufgestellt, gleichzeitig aber ein vorzeitiger Baubeginn genehmigt, sodass beides parallel läuft. Doch die Chance für einen Deal mit der Behörde stehen eher schlecht, wie die Pressesprecherin des Landeskreises Oberhavel, Ivonne Pelz, klarstellt.

Der Landkreis habe das Projekt von Anfang an zusammen mit der Wirtschaftsförderung begleitet. Kleinlich sei der Landkreis keineswegs, wenn es darum gegangen sei, Genehmigungen zu erteilen. "Ob bei der großzügig angelegten Steganlage im Prerauer Stich, der Unterbringung von Charter- und anderen Booten in den ehemaligen Industriehallen, ob bei der Errichtung einer Krananlage oder der Baugenehmigung für das Hafengebäude. Überall hat der Landkreis bei der nicht ganz einfachen Situation vor Ort Lösungen gefunden, um das Vorhaben voranzubringen", machte Pelz deutlich.

Vorschläge der Behörde

Auch über das Restaurant sei vor zirka zwei Jahren gesprochen worden, versehen mit dem Hinweis, dass das Restaurant an der vorgesehenen Stelle nicht ohne Weiteres genehmigungsfähig sei. "Der Landkreis hatte daraufhin empfohlen, über diese, sehr überschaubare Fläche, einen vorhabenbezogenen B-Plan zu legen, um Baurecht herzustellen. Das hätte zugleich den Charme, dass auch für mögliche weitere Bauvorhaben an dem Standort Baurecht geschaffen werden würde. Dieser Empfehlung ist der Unternehmer leider nicht gefolgt, sondern hat – obwohl er von der nicht Genehmigungsfähigkeit eines Restaurant an dieser Stelle wusste – einen Bauantrag gestellt", so Pelz.

Auch der Hinweis, das Restaurant dichter an die vorhandene Bebauung zu ziehen, um aus dem Außenbereich herauszukommen, sei leider nicht aufgegriffen worden. "Die Bauordnungsbehörde ist dabei an die geltende Gesetzgebung gebunden, die an dieser Stelle keinen Spielraum zulässt", erklärte Pelz. "Wir bedauern die eingetretene Situation außerordentlich, sind aber jederzeit bereit, mit dem Unternehmer die aus unserer Sicht genehmigungsfähigen Varianten nochmals vertiefend zu besprechen", erneuerte der Landkreis das Gesprächsangebot an den Investor. Der beabsichtigt nun, einen B-Plan über das Gelände zu legen. Von einem vorzeitigen Baubeginn, wie von Fengler erhofft, ist zurzeit aber nicht die Rede.

Landespolitik vermittelt nun

Vielleicht ändert sich das noch, denn jetzt hat sich auch die Landespolitik eingeschaltet. Die Vorsitzende des Landes-Petitionsausschusses, Carla Kniestedt (für Bündnisgrüne), stattete der Marina vergangene Woche im Rahmen ihrer Sommertour einen Besuch ab. Sie will in der Sache vermitteln. "Schreibt mir das alles mal auf, damit ich mit allen reden kann", bat sie um Zuarbeit.

Zehdenicks Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) sieht noch einen weiteren Grund, warum das Restaurant bislang nicht genehmigt worden ist: "Es ist an diesem Standort historisch nicht ableitbar."

Dass die Genehmigung irgendwann erteilt wird, steht für Olaf Bechert, Chef der Regio Nord, außer Frage, zumal auch die Stadtverordneten bereits das gemeindliche Einvernehmen erteilt hatten. Aus Sicht von Kronenberg wird das Baurecht seitens des Landkreises dahingehend interpretiert, dass ein Restaurant kein privilegiertes Vorhaben darstellt und deshalb unter den vorhandenen Gegebenheiten zunächst abgelehnt wurde.