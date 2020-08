Steffen Göttmann

Bad Freienwalde (MOZ) Bis Ende August werden Schüler aus der Region um Bad Freienwalde ihre Jugendweihe in der Konzerthalle empfangen. "Ich bin froh, dass wir uns so entschieden haben und den Schritt zum Erwachsenwerden nicht gänzlich wegfallen ließen", sagt Marco Büchel, Vorsitzender des Oberbarnimer Kulturvereins (OKV), Veranstalter der Feierstunden. Denn für die Jugendlichen stelle die Feier ein wichtiges Ereignis in ihrem Leben dar, auf das sie sich lange gefreut haben.

Wegen der Hygiene- und Abstandsregeln sind die Feiern anders als in den vergangenen Jahren. "Jeder Jugendliche darf vier Gäste mitbringen, die in der Konzerthalle zusammensitzen", sagt Büchel. Zwischen ihnen und dem nächsten Hausstand müssen Stühle frei bleiben. Die künftigen Erwachsenen sind auf Gruppen von zehn bis 16 Schülern beschränkt. Größere Klassen werden geteilt.

Im Mai habe der OKV vier Wochenenden geplant. Jetzt seien die Feierstunden auf drei Wochenenden konzentriert worden. "Das bedeutet für uns als Ehrenamtliche natürlich mehr Arbeit", fügt Büchel hinzu. Als Redner konnte er Jörg Grundmann, Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung, Bettina Fotunato, Vorsitzende des Kreistages, und Tourismus-Geschäftsführerin Ilka Krüger gewinnen. Außerdem spricht Büchel selbst. Wegen des Abstandes entfällt das Gruppenfoto nach der Feier und gibt es auch keine Gruppenfotos in der Märkischen Oderzeitung.