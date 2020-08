Tatjana Littig

Panketal, Bernau (MOZ) Wer zwei linke Hände hat, gilt gemeinhin als ungeschickt. So ein Quatsch, mag an der Stelle der eine oder andere Linkshänder erwidern – das Problem sind nicht wir, sondern die Welt.

Denn fest steht: Sie ist für Rechtshänder gemacht. Ob Füller, Schere oder Dosenöffner – wenn diese Dinge nicht entsprechend gekennzeichnet sind, dann sind sie selbstverständlich für Rechtshänder gedacht. Am heutigen Donnerstag dürfen sich die Linkshänder feiern: Es ist internationaler Linkshändertag. Ins Leben gerufen wurde der Aktionstag am 13. August 1976 von dem US-amerikanischen Soldaten Dean Richard Campbell.

Doch wie viele Menschen sind betroffen? Anfang April wurde eine Studie dazu publiziert. Ein Forscherteam der Universitäten von St. Andrews, Athen, Oxford, Bristol und Bochum hatte Daten von rund 2,4 Millionen Menschen analysiert. Das Ergebnis: Der Anteil der Linkshänder an der Bevölkerung liegt bei etwa 10,6 Prozent. Auf Deutschland angewandt macht das mehr als 8,8 Millionen Menschen. Was die Forscher zudem herausfanden: Der Anteil der Menschen, die verschiedene Hände für unterschiedliche Aufgaben nutzen, ist fast genauso groß, wie der Anteil der Linkshänder.

Niels Templin nutzt ebenfalls beide Hände. Zum Essen hält er den Löffel in der linken Hand, zum Schreiben kommt die rechte zum Einsatz. "Als Kind habe ich viele Dinge mit links gemacht", erzählt der 51-Jährige. Mit der Einschulung kam die Ernüchterung. "Ich wurde gezwungen, mit der schönen Hand zu schreiben." Doch welche ist die schöne Hand? "Beide Hände sehen doch gleich aus", habe er erwidert.

Im Elternhaus führte diese Erfahrung Gespräche nach sich. "Das ging so weit, dass sich meine Mutter an die Schulleitung gewandt hat", erinnert sich Templin, der in Stendal in Sachsen-Anhalt aufgewachsen ist. Doch auch das half nichts: Der Junge musste weiterhin mit der rechten Hand schreiben. "Ich hatte nie eine besonders tolle Schrift. Zum Teil musste ich meine Aufsätze vorlesen", erzählt er rückblickend.

Kein spezielles Gen bei Linkshändern

Besser als Templin hatte es seine zwei Jahre ältere Schwester erwischt. Sie malte als Kind schon mit der linken Hand und schrieb später in der Schule mit links. "Sie hatte eine verständnisvolle Lehrerin", erklärt der Regionalstellenleiter Panketal der Neuen Musikschule Bernau. Das Besondere: Die Eltern der beiden sind Rechtshänder. Die Wahrscheinlichkeit, dass Rechtshänder ein linkshändiges Kind bekommen, liegt bei etwa zwei Prozent. Sobald ein Elternteil eine dominante linke Hand hat, steigt die Wahrscheinlichkeit auf 46 Prozent. Jedoch: Ein spezielles Linkshänder-Gen halten Forscher für unwahrscheinlich.

Ob ein Kind links- oder rechtshändig ist, wird bei der Schuleingangsuntersuchung erfasst. Die neuesten Zahlen des Gesundheitsamtes des Landkreises sind von Ende 2019, Anfang 2020. Demnach gibt es im Barnim unter den Schulanfängern 161 Linkshänder und 1613 Rechtshänder. Bei 41 Kindern wurde die Händigkeit noch nicht bestimmt. Auf den Bescheinigungen für die Schulen wird die Händigkeit vermerkt. Das sei wichtig, erklärt Marion Marquardt, Schulleiterin der Grundschule am Blumenhag. Bei der Sitzordnung werde auf die Händigkeit der Schüler geachtet. Zudem gebe es Fördermöglichkeiten für Linkshänder. Die Erfahrung von Niels Templin – die müsse seit Jahrzehnten schon kein Schüler mehr machen, so die Schulleiterin.