Eine ganze Reihe von Wasserrohrbrüchen macht Anwohnern in Eberswalde-Ostend zu schaffen. Der Austausch der maroden Trinkwasserleitung wird deshalb vorgezogen. Seit Donnerstag voriger Woche ist die Straße Große Hufen in Ostend für Fahrzeuge aller Art gesperrt. Das Schulkind Ramina (9) hat damit kein Problem. © Foto: Sven Klamann/MOZ

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Ende dieser Woche soll endlich das bestellte Bohrgerät eintreffen, das dringend benötigt wird, um die Trinkwasserleitung in den Straßen Kleine und Große Hufen zu erneuern.

Diese Arbeit ist ohne größeren Bodenaushub vorgesehen, um länger andauernde Verkehrseinschränkungen vermeiden zu können. "Die Schadenshäufigkeit ist auch für uns, vor allem aber für die Anwohner kaum noch zu ertragen", gibt Volker Pagel zu, der im Eberswalder Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung (ZWA) als technischer Leiter in der Verantwortung steht. Ständig müsse für Reparaturen an der Trasse das Wasser abgestellt werden – zum Leidwesen der Betroffenen. "Wir möchten uns für die Einschränkungen entschuldigen und werden alles daran setzen, den unhaltbaren Zustand schnellstmöglich zu verbessern", verspricht Volker Pagel.

Kettenreaktion wie im März

"Es ist schlicht eine Kastastrophe, wenn bei Temperaturen über 30 Grad immer wieder die Wasserversorgung ausfällt", sagt Brigitte Zepp, die mit ihrem Ehemann Jürgen Zepp in der Straße Große Hufen zu Hause ist. Ihr neuestes Martyrium habe am Donnerstag voriger Woche begonnen, schreibt die Ostenderin in einem Brief an die Märkische Oderzeitung. "Und wieder traf es die Anlieger der Straßen Kleine Hufen und Große Hufen, die erleben mussten. dass die Trinkwasserleitung zu marode ist, um sie reparieren zu können", heißt es in ihrem Schreiben. Wenn eine Schadstelle instandgesetzt worden sei, komme es zur nächsten Bruchstelle, sobald das Wasser wieder fließe. Mindestens dreimal habe sich dieser Vorgang wiederholt. Eine vergleichbare Kettenreaktion hätten die Anwohner bereits im März ertragen müssen. "Wir sind schon härtefallerprobt", urteilt Brigitte Zepp. Wie hätten der ZWA und die Stadt Eberswalde es nur zulassen können, die Trinkwasserversorgung dermaßen auf Verschleiß zu fahren, fragt sie.

Der technische Leiter des ZWA versteht den Unmut der Anwohner. Es sei aber anzumerken, dass die Vorbereitungsmaßnahmen zügig erfolgt sein. "Die Zeit von April bis Juni haben wir genutzt, um die Planung voranzutreiben, die Kosten zu ermitteln und eine beschränkte Ausschreibung vorzunehmen", erklärt Volker Pagel, Im Juli sei an die TPR GmbH, Baubüro Eberswalde, der Auftrag ergangen, die Trinkwasserleitung auf insgesamt 255 Metern Länge zu erneuern. Hinzu kämen 26 Grundstücksanschlussleitungen. Der ZWA sei als öffentlicher Träger der Trinkwasserversorgung gezwungen, sich an die gesetzlichen Bestimmungen zu halten. "Wir haben uns wirklich beeilt und sogar den Beginn der Arbeiten, der ursprünglich für Ende August vorgesehen war, auf diese Woche vorgezogen", sagt der technische Leiter, der überdies darauf hinweist, dass es ab März bis Anfang August in Ostend keine Wasserrohrbrüche mehr gegeben habe. "Das uns jetzt gehäuft Schäden ereilen würden, war so nicht vorhersehbar", räumt Volker Pagel ein.

Der Zweckverband rechnet mit vorläufigen Kosten in Höhe von 85 000 Euro, um in den Straßen Kleine und Große Hufen die Trinkwassertrasse auszutauschen, die von 1964 stammt.

Arbeiten am Blumenweg erledigt

Bereits im Juli wurde diese Arbeit im Blumenweg abgeschlossen, in dem es im März ebenfalls zahlreiche Rohrbrüche gegeben hatte. Das dortige Schadensbild habe es erforderlich gemacht, umgehend zu handeln, teilt der technische Leiter mit. Die Verlegung sei wegen der örtlichen Gegebenheiten – hoher unterirdischer Leitungsbestand und wenig Platz – in offener Bauweise erfolgt. Es habe 180 Meter betroffen. Die zwölf anliegenden Hausanschlüsse seien teilweise erneuert worden. Am Blumenweg habe der Zweckverband etwa 115 000 Euro ausgegeben, informiert Volker Pagel.