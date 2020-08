Roland Becker

Velten (MOZ) Einen Architekturpreis will Velten mit der neuen Brücke über den Stichkanal nicht gewinnen. "An das Brückenbauwerk werden keine übermäßigen architektonisch-gestalterischen Ansprüche erhoben, da es sich um ein reines Funktionsbauwerk handelt", heißt es in der Machbarkeitsstudie, die Stefan Gruhne von der Dr. Löber Ingenieurgesellschaft Halle/Saale am Dienstag in Veltens Bauausschuss vorstellte.

Doch auch ein rein funktionaler Bau kostet nach ersten groben Berechnungen 2,85 Millionen Euro. Gruhne deutete an, dass sich diese Summe in der dann detaillierteren Ausführungsplanung noch leicht nach oben bewegen könnte. Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) stellte deshalb klar: "Aus eigener Kraft können wir diese Brücke nicht bauen." Vom Land sei aber signalisiert worden, dass für das Vorhaben mit einer 90-prozentigen Förderung gerechnet werden könne.

105 Jahre hat die alte Brücke durchgehalten. Doch 2016 musste das mittlerweile marode Bauwerk für den Verkehr gesperrt werden. Seither können hier nur noch Fußgänger und Radler den Stichkanal überqueren.

War die Verbindung zwischen den Gewerbegebieten Businesspark I und II früher vor allem für Ortskundige eine Option als Schleichweg Richtung Autobahnauffahrt, dürfte die neue Brücke größere Bedeutung gewinnen. Der geplante Businesspark III soll nämlich nicht nur eine Anbindung an die Hohenschöppinger Straße erhalten, sondern auch eine von der Parkallee aus.

Von der Vielzahl der am Dienstag vorgelegten Varianten hatte das Planungsbüro bereits einer den Vorzug gegeben. Die bisherige Bogenbrücke soll dabei am selben Standort durch eine nur leicht gewölbte Deckbrücke, die der Schifffahrt mehr Platz als bislang einräumt, ersetzt werden. Die Gesamtbreite von 13,5 Meter würde sich auf eine sieben Meter umfassende Fahrbahn und beidseitigen jeweils drei Meter breiten Geh- und Radwegen aufteilen, die auch auf den Straßenanschlüssen fortgeführt werden.

Andreas Noack (SPD) sieht in diesem Doppel zu viel Komfort für Fußgänger und Radler. "Wenn wir unseren Bürgern in der Stadt Radschutzstreifen (die von Autos befahren werden dürfen/Anm. d. Red.) zumuten, können wir das auch bei einer Brücke", lautete sein Argument. Der Planer wies hingegen auf die Gefahren hin, wenn sich Radler und Lkw-Fahrer auf der Brücke begegnen. Mit einer von Noack favorisierten Lösung würden rund 400 000 Euro gespart, bei einer 90-prozentigen Förderung wären das für die Stadt 40 000 Euro.

Der Bauingenieur verwies auch darauf, dass sich bei der Vorzugsvariante die Eingriffe in die Natur – es gibt nahe gelegene Biotope – auf ein Minimum reduzieren ließen.

Seinen Schätzungen nach wird der Bau der Brücke ein Jahr in Anspruch nehmen. Für diese Zeit sei es nötig, eine Behelfsbrücke über den Stichkanal zu bauen. Diese ist laut Rathaussprecherin Susanne Zamecki in den Kosten bereits berücksichtigt und werde Teil des Förderantrags sein. Diese Übergangslösung sei für Fußgänger und Radfahrer, aber auch für die dort verlaufenden Leitungen nötig.

Im Bauausschuss gaben alle Fraktionen außer der SPD der Vorzugsvariante ihre Zustimmung. Findet sich am 3. September auch im Stadtparlament eine Mehrheit, könnte die Ausführungsplanung in Auftrag gegeben werden. Mit einem Baubeginn wird dann für 2022 gerechnet, spätestens Anfang 2023 könnte die Brücke für den Verkehr freigegeben werden.