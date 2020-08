Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Es ist geschafft, Ihr Hausanschluss wurde fertiggestellt", schreibt die Telekom dem Unternehmer Eberhard Ihlow Ende Juni 2020. Endlich kann Ihlow für seinen neuen Verwertungsbetrieb einen Internetanschluss anmelden. "Es hat ja nur anderthalb Jahre gedauert", zeigt sich Eberhard Ihlow wenig erfreut. Sein Antrag für den Telefonanschluss stammt vom 31. Januar 2019. "Ich trau mich aber gar nicht, jetzt den Anschluss zu bestellen, weil ich Angst haben muss, dass dadurch unser erster Anschluss noch langsamer wird", sagt Ihlow.

Eberhard Ihlow hat natürlich auch vom gefeierten Start des Glasfaserausbaus gelesen und sich über diese Zukunftsaussicht gefreut. Im Container- und Transportgeschäft geht jetzt schon fast alles nur noch über Online-Meldungen, verlässliches, schnelles Internet ist für seine Firmen überlebenswichtig. Doch enttäuscht musste er feststellen, dass die Glasfaser an seinem Gewerbegebiet vorbeigeführt, er nicht angeschlossen werden soll.

Bis 100 Mbit/s über Kupferkabel

Stefan Döring von den Stadtwerken Schwedt kann das erklären. "Vom geförderten Ausbau profitieren nur Kunden, die langsames Internet bis 30 Megabit/Sekunde haben. In Meyenburg können wir aber schon jetzt mehr als 50 Megabit/Sekunde anbieten", so Döring.

Wer dort also schnelleres Internet wünscht, kann über das bestehende Glasfaserkabel der Stadtwerke und die letzte Meile Kupferkabel der Telekom schon heute 50 bis 100 Megabit-Verträge abschließen. Wer mehr will, muss entweder den Glasfaseranschluss selbst bezahlen oder warten, bis auch Gebiete bis 100 Megabit gefördert erschlossen werden. Die Beseitigung dieser sogenannten grauen Flecken im Breitbandausbau ist zwar angekündigt, aber noch nicht sicher. Was derzeit sicher ist, erklärt Dirk Sasson, Geschäftsführer der Stadtwerke: "Wir verlegen bis Ende 2021 in Schwedt und Ortsteilen Glasfaser bis ins Haus bei rund 1400 Kunden mit bisher weniger als 30 MBit/s. 90 Prozent dieser Kunden haben ihr Interesse daran bekundet. Sie können anschließend 100, 250 oder 1000 MBit/s schnell surfen, je nachdem, welchen Vertrag sie abschließen. Außerdem erhalten sie 120 digitale Sender in HD-Qualität über die Glasfaser, so wie die Schwedter Kunden über das bestehende Breitbandkabel. Als erstes werden sicherlich die Schulen und einige Gewerbestandorte in der Stadt angeschlossen. Im Bereich Vierraden, Kunow, Friedrichsthal, Teerofenbrücke sollen die ersten Anschlüsse im November 2020 fertig werden, im Bereich Heinersdorf, Criewen und Zützen rechnen wir mit ersten Anschlüssen im Mai 2021."

Leitung vom Telefonmast

Bei Eberhard Ihlow hat die Telekom ein Kabel vom Telefonmast neben seinem Betriebssitz bis zu seinen Hausgiebel verlängert. Der Geschäftsmann will jetzt zumindest auf die maximale Geschwindigkeit aufrüsten, die über das Kupferkabel möglich ist, und sich bei den Stadtwerken erkundigen, was ihn der sofortige Anschluss an das Glasfasernetz genau kosten würde. Die Stadtwerke raten auch anderen Kunden, die Glasfaser wollen, sich zu melden. Möglicherweise können dafür schon Leerrohre mit vorgesehen werden.