Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Autofahrer müssen in den kommenden zwei Wochen auf der Fehrbelliner Straße immer wieder mit Verkehrsbehinderungen rechnen. Wie Stadtsprecherin Michaela Ott mitteilte, soll dort eine Firma ab Montag Baumschnittarbeiten ausführen. Diese dauern voraussichtlich bis zur 35. Kalenderwoche, also maximal bis zum 30. August.

In der Woche danach, die vom 31. August bis zum 6. September dauert, sind dann Baumschnittarbeiten entlang der Neustädter Straße an der Reihe. "Betroffen ist jeweils der gesamte Straßenzug", so Stadtsprecherin Ott.