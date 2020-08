MOZ

Berlin (MOZ) An der ADAC Luftrettungsstation in Berlin ist am Mittwoch der derzeit modernste Rettungshubschrauber vom Typ H135 des Herstellers Airbus Helicopters offiziell in Dienst gestellt worden. Der neue "Christoph 31" ersetzt die seit 2003 eingesetzte Vorgängermaschine. Die gemeinnützige ADAC Luftrettung hat nach eigenen Angaben rund 7,5 Millionen Euro für den Rettungshubschrauber investiert. Die High-Tech-Maschine, die zu den leisesten und umweltfreundlichsten Hubschraubern ihrer Klasse gehören soll, erreicht eine Reisegeschwindigkeit von 220 km/h und hat eine Reichweite von mehr als 600 Kilometern. Um sie schnell und sicher in Berlin und Brandenburg zu lebensrettenden Einsätzen fliegen zu können, wurden die Crews aus Piloten und Notfallsanitätern der ADAC Luftrettung sowie Notärzten der Charité Universitätsmedizin Berlin umfangreich geschult.

"Christoph 31" war im Februar nach einer vorübergehenden Stationierung am Flughafen Schönefeld zurück in sein Zuhause an die neue Luftrettungsstation am Charité-Campus Benjamin Franklin in Berlin-Steglitz gezogen. Dort war zuvor die umfassende Modernisierung des Landeplatzes und der Station weitgehend abgeschlossen.

Seit 1987 hat "Christoph 31", der von der Integrierten Leitstelle der Berliner Feuerwehr koordiniert wird, mehr als 76 000 Einsätze geflogen. Im vorigen Jahr waren es 2467 Einsätze, meist wegen Notfällen des Herz-Kreislauf-Systems, gefolgt von Unfallverletzungen und neurologischen Notfällen.