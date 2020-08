Hitze von unten und oben: Mathias Kosse reinigt einen Schieber, mit dem er den 180 Grad Celsius heißen Asphalt glatt zieht, der derzeit an der Lindenstraße in Fürstenwalde eingebaut wird. © Foto: Manja Wilde

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Dampfwolken steigen auf, wenn Thomas Kunst einen Schwapp Wasser auf den heißen Asphalt kippt. Mit dem Rüttler in der einen Hand und einer Gießkanne in der anderen zieht der Mitarbeiter der Firma Rubert an der Lindenstraße seine Bahnen. 180 Grad Celsius ist das Gemisch heiß, das Kunst und seine Kollegen als Tragschicht für die Zollhof-Zufahrt einbauen. Von oben brennt die Sonne. Schweißtropfen rinnen den Männern übers Gesicht. Wie halten sie das den ganzen Tag aus? "Sonnencreme 50 plus, einen Strohhut und Wasser", sagt Mathias Kosse. Drei Kisten Wasser haben sich die Bauarbeiter gerade besorgt. "Die werden vom Arbeitgeber gestellt", sagt Kosse.

Arbeitgeber spendiert Wasser

Seit gut einer Woche knacken die Temperaturen täglich die 30-Grad-Marke. Doch mit ein paar Tricks lässt es sich aushalten. "Morgens, wenn’s kühl ist, lüften wir schnell alles durch", sagt Sandra Gosemann, Leiterin des Seniorenheims des Landkreises in Fürstenwalde. Am Tage verhindern Rollos mit Spezialbeschichtung, dass die Sonne die Räume aufheizt. "Außerdem erhalten die Bewohner viel zu trinken und auch mal ein Eis", berichtet Gosemann. Wer bettlägerig ist, bekomme einen Ventilator ins Zimmer und mal einen kalten Lappen auf die Stirn. Bislang hätten die 96 Bewohner die Hitze gut verkraftet.

Die Mitarbeiter der Fürstenwalder Verwaltung dürfen auf Wunsch um 6 Uhr mit der Arbeit beginnen und dafür früher gehen. "Aufgrund von Corona haben wir noch sehr flexible Arbeitszeiten", sagt Stadtsprecherin Nadine Gebauer. Die oberen Büros würden sich zwar aufheizen, aber in den meisten Zimmern sorge die Verschattungsanlage für angenehmes Klima. Zudem gibt’s täglich eine Flasche Wasser gratis.

Schatten, Ventilatoren und Wasser sind begehrt in diesen Tagen. Und noch gibt es sogar die in Vorjahren manchmal ausverkauften Ventilatoren. "Ein paar haben wir noch", heißt es beim Toom-Baumarkt an der Autobahn. "Wir haben noch reichlich", sagt eine Mitarbeiterin des Marktes an der Rebstockstraße.

In der Werkstatt des Auto-Center Lange in Gosen ist es mollig warm und es gibt viel zu tun: "Nachdem unser Sommerloch vorbei ist, bringen jetzt viele ihr Auto zur Reparatur oder Inspektion", erzählt Mechaniker Marvin Ton. Trotzdem nimmt sich der 30-Jährige wenn möglich die Zeit, um in der Mittagspause in den See zu springen. Außerdem kommt es ihm sehr gelegen, dass der Chef neben Kaffee auch kühle Getränke sponsert.

Im Fitnesscenter Athletic Park in Erkner wird trotzt der Hitze trainiert. "Wärme ist dafür sogar von Vorteil", sagt Inhaber Guido Gongoll, "denn die Muskeln und Gelenke sind dann viel geschmeidiger." Ältere Menschen und solche mit Herz-Kreislauf-Problemen müssten aufpassen.

Schwindel und Schüttelfrost

Die meisten Menschen scheinen die Hitze gut zu verkraften. "Statistisch gesehen sind die Fallzahlen seit der letzten Hitze-Woche nicht angestiegen", teilt Dr. med. Paavo Beth, Oberarzt Zentrale Notaufnahme im Helios Klinikum Bad Saarow, mit. Es sei aber zu beobachten, dass zunehmend ältere Patienten eingeliefert werden. "Nach der Gabe von ausreichend Flüssigkeit verbessert sich der allgemeine Zustand sichtlich." An heißen Tagen kühle sich der Körper durch Schwitzen, erklärt Beth. Dabei "verlieren wir viele wichtige Salze, Magnesium und andere Elektrolyte". Werde nicht der Flüssigkeitshaushalt ausgeglichen, können Müdigkeit, Schwindel, Herzrhythmusstörungen, Muskelkrämpfe und Schüttelfrost auftreten.