Amy Walker

Berlin (MOZ) Der Absatz von Pflanzenschutzmitteln ist in Deutschland im vergangenen Jahr auf den tiefsten Stand seit 20 Jahren gesunken: 27 000 Tonnen waren es insgesamt, erklärte Friedel Cramer, Präsident des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Das repräsentiere den niedrigsten Wert seit 1997. Bisher lag der bundesdeutsche Durchschnitt bei 30 000 Tonnen. "Dieser Rückgang ist sehr erfreulich", so Cramer. Der Absatz für das Totalherbizid Glyphosat ist demnach ebenfalls weiter gesunken, auf 3059 Tonnen im Vergleich zu 3400 im Vorjahr.

Bei der Vorstellung des Jahresberichts zum Absatz von Pflanzenschutzmitteln 2019 sagte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU), dass ein komplettes Verbot von Pflanzenschutzmitteln, insbesondere von Insektiziden, nicht vertretbar sei. Sie sprach sich für eine differenzierte Sichtweise in der Debatte um Insektenschutz aus, denn die Landwirtschaft habe den Auftrag, das Land zu ernähren. "Insekten haben eine große Auswirkung auf den Ertrag der Landwirtschaft."

Pauschal über Ackergifte zu sprechen, sei nicht der richtige Weg, sagte Klöckner. In Deutschland habe man einen Selbstversorgungsanteil von 40 Prozent – das sei zu wenig, wenn die deutsche Gesellschaft den Anspruch hat, künftig mehr regionale Produkte einzukaufen.

Wetterbedingter Rückgang

Naturschutzverbände kritisierten, dass das Ministerium nicht durch politischen Willen eine Verringerung des Pestizidabsatzes bewirkt hat. Vielmehr hätten die Wetterbedingungen dafür gesorgt. "Wenn also etwas weniger Pestizide eingesetzt wurden, ist das kein Erfolg von Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckners Politik und erst recht kein Grund für Entwarnung, sondern es liegt schlicht am Wetter. Wenn wir es mit dem Insektenschutz ernst meinen, dann muss die Anwendung von Pestiziden endlich wirksamer eingeschränkt werden", sagte dazu Nabu-Präsident Jörg-Andreas Krüger.

Klöckner hingegen nannte vor allem ein verändertes Bewusstsein bei Landwirten, neue Züchtungen, die die Resistenz von Pflanzen fördern, bessere Technologien durch Digitalisierung und veränderte Witterungsbedingungen durch mehr Trockenheit, durch die vor allem Fungizide reduziert eingesetzt werden müssen, als Gründe für den Rückgang.

Lediglich bei den Insektiziden ist der Absatz konstant geblieben – was unter anderem damit zu tun habe, dass sich mehr schädliche Insektenarten in Deutschland ansiedeln, die aus wärmeren Klimaregionen kommen. "Die müssen auch weiter bekämpft werden", so die Landwirtschaftsministerin. Sie strebe eine weitere Verringerung der Giftstoffe an. Das gehe aber nur, falls Alternativen angeboten werden könnten. "Wenn man etwas ablehnt, muss man ja sagen, was man stattdessen will", so Klöckner.