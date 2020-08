Boris Kruse

Berlin (MOZ) Das ländliche Brandenburg und die große, wilde Bundeshauptstadt Berlin sind ja immer mal wieder Schauplatz schillernder Kinoproduktionen. Auch in dieser nun langsam anlaufenden Saison flimmern wieder einige Produktionen mit regionalem Bezug über die Leinwand. Und natürlich räumen die hiesigen Kinos diesen Streifen besondere Plätze ein.

Schon seit September letzten Jahres läuft "Und der Zukunft zugewandt" in den Kinos, eine Geschichte über die frühen Jahre der DDR. Erzählt wird das Schicksal der jungen Ärztin Antonia Berger (Alexandra Maria Lara), die 1952 nach Jahren im sowjetischen Gulag in den sozialistischen deutschen Staat zurückkehren darf. Der Film von Regisseur und Drehbuchautor Bernd Böhlich wurde unter anderem in Eisenhüttenstadt und Rüdersdorf gedreht. Das Schlossgut in Altlandsberg zeigt den Film nun in seiner sommerlichen Open-Air-Kinoreihe. Am Sonnabend (15.8.) beginnt die Vorführung um 20.45 Uhr.

Ein Klassiker für die Gegenwart

In die große Stadt geht es mit "Berlin Alexanderplatz". Alfred Döblins legendären Großstadtroman hat der afghanisch-deutsche Regisseur Burhan Qurbani neu verfilmt; nach der Präsentation auf der diesjährigen Berlinale läuft der Film nun mit einiger Verspätung in den wiedereröffneten Kinos. Besonderer Clou: Qurbani transferiert die Geschichte aus der Zeit der Weimarer Republik in die Gegenwart und erzählt von Flucht und Migration. Die Parklichtspiele in Buckow zeigen das Drei-Stunden-Epos mit Welket Bungué in der Hauptrolle am Donnerstag und Freitag (13./14.8.), jeweils 19.30 Uhr.

Doku über Toten Hosen

Wer musikalisch den härteren, gleichwohl rustikalen Klängen zugeneigt ist und in diesem vermaledeiten Corona-Sommer noch dazu das Bad in der verschwitzten Menge eines Open-Air-Konzertes vermisst, sollte einen Abstecher nach Wildau im Landkreis Dahme-Spree in Erwägung ziehen. Im dortigen CineStar direkt an der A10 läuft in dieser Woche gleich zweimal der Dokumentarfilm "Die Toten Hosen – Weil Du nur einmal lebst" von Cordula Kablitz-Post und Paul Dugdale. Der Tourneefilm, der 2019 auf der Berlinale präsentiert wurde, kommt Campino, Breiti, Kuddel, Andi und Vom Ritchie, also den fünf Mitgliedern der berühmten Punkrocker aus Düsseldorf, ganz nahe. Zu sehen am Donnerstag (13.8.) und Dienstag (18.8.), jeweils 20 Uhr.