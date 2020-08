Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Die Angermünder Stadtverordnetenversammlung will dem Vorbild anderer Städte folgen und den Klimanotstand ausrufen.

Es klingt dramatisch und es ist dramatisch. Die Stadt Angermünde ruft den Klimanotstand aus und folgt damit dem Beispiel vieler Städte weltweit, wie Los Angeles, London, Basel, Konstanz oder Münster. Das will zumindest die Fraktion von Bündnis 90/Grüne, die einen entsprechenden Beschluss­antrag in die Stadtverordnetenversammlung einbringt. Darin heißt es wörtlich: "1. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Resolution zur Ausrufung des Climate Emergency zu unterstützen und den Klimanotstand für die Stadt Angermünde auszurufen. 2. Die Verwaltung und die Stadtverordnetenversammlung erkennen an, dass Klimaschutz eine kommunale Aufgabe von hoher Priorität ist."

Vorreiter für die Region

Damit soll Angermünde ein Zeichen setzen und Vorreiter für die Region sein, um das Thema Klimaschutz in die Köpfe und das alltägliche Handeln zurückzubringen, erklärt der Abgeordnete Marcel Schwichtenberg das Anliegen seiner Fraktion und macht die Verantwortung für die nachfolgenden Generationen deutlich. "Der Beschluss soll der Startschuss und eine Einladung sein, gemeinsam konkret an diesem Thema zu arbeiten und alle künftigen Maßnahmen und Beschlüsse auf den Prüfstand zu stellen, welche Auswirkungen sie auf den Klimawandel und dessen Folgen haben", so Schwichtenberg.

Damit lösten die Grünen im Bau- und Wirtschaftsausschuss eine heftige Debatte aus. Rainer Ebeling, Sprecher der Bürgerinitiative Crussow, nutzte schon die Einwohnerfragestunde für ein persönliches Statement, was fast zu einem Eklat führte, weil Ausschussvorsitzender Roy Weiss (Linke) die Fragestunde nicht für persönliche Meinungsäußerungen freigeben wollte. Ebeling bezeichnete den Beschlussvorschlag als übers Ziel hinaus geschossen und befürchtet, dass damit Windkraft und Photovoltaik ungehemmt ausgebaut werden könnten. Auch Birger Lüdtke, sachkundiger Einwohner, fragte, welche Auswirkungen so ein Beschluss für Einwohner und Investoren hätte. Ingo Weise von der LBG kritisierte sogar eine "Klimahysterie".

Vize-Bürgermeister Christian Radloff stellte klar, dass sich aus der Beschlussvorlage erst einmal keine konkreten Auflagen und Verbote ergeben und es an der Stadt und den Abgeordneten hänge, was sie daraus machen und wie sie ihn mit Leben erfüllen. Radloff verwies zudem auf das bereits 2016 beschlossene Energie- und Klimakonzept der Stadt Angermünde, das bereits eine ähnliche Zielrichtung weist und bereits konkrete Maßnahmen hervorbrachte. Dazu gehöre der Ausbau von Solarenergie und -thermie in öffentlichen Gebäuden, ein eigenes Blockheizwerk im neuen Museum, die Optimierung des Personennahverkehrs, zum Beispiel durch die neue Welterbebuslinie, Elektroautos für die Stadtverwaltung, Blühwiesen auf dem Friedhof und mehr.

Handeln bewusst hinterfragen

Radloff unterstützt die Initiative, gab aber zu bedenken, dass einige Punkte des Antrags von der Verwaltung nur unter zusätzlichem personellen und finanziellen Aufwand umzusetzen seien, zum Beispiel die Forderung, dass die Verwaltung "die Bürger umfassend über den Klimawandel und über Maßnahmen, welche sie dagegen ergreift", informieren müsse. Dieser Punkt wurde schließlich um die Einschränkung "nach personellen Möglichkeiten" geändert. Roy Weiss unterstrich die Wichtigkeit des Themas für Angermünde als Mittelzentrum. "Nicht umsonst wurde die Uckermark und Angermünde zum 3. Mal in Folge für Nachhaltigkeit im Tourismus ausgezeichnet", so Weiss. "Wir können auch im Kleinen Vorbild und vor Ort unseren Beitrag leisten, damit daraus eine große Bewegung wird." Der Bauausschuss stimmte dem Antrag mit einer Gegenstimme (LBG) zu.