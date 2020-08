Matthias Haack

Neuruppin (moz) Trainer Henry Bloch zügelt sich in seiner Wortwahl, als er nach dem Fazit aus der Vorbereitungsphase gefragt wird. Er will nicht in Euphorie verfallen. Denn der Sturz kann gewaltig werden. Ganz viel ist neu in dieser Zeit, über die täglich ein Damoklesschwert namens Covid-19 schwebt. Allerdings deuten die Vorzeichen aus allen Richtungen auf unglaublich interessante zehn Monate hin. Kaum etwas erinnert an alte Bahnen, an den alten MSV.

Erstens: Hammersaison

Sechs Partien setzte das Trainerteam als Vorbereitung auf die Serie an, sechs Partien innerhalb von vier Wochen. 32 Punktspiele liegen vor jeder Elf in der Brandenburgliga. Hinzu kommen die Pokalspiele, maximal fünf wären es. In Summe also 37 plus acht, vielleicht neun Begegnungen vor den Halbserien sowie die teils geliebte, teils ungeliebte Hallenrunde. Es zeichnet sich ab: fußballfreie Wochenenden wird es kaum geben.

Zweitens: Stabile Vorbereitung

Kam der MSV noch gegen das Landesklasse-Team vom Pritzwalker FHV gänzlich ohne Mannschaftstraining zu einem 6:2-Sieg, so folgte ein erstaunliches 2:0 gegen den Oberliga-Ersten aus Hamburg. Dassendorf hatte auf den Aufstieg in die Regionalliga verzichtet. Beim 1:1 gegen Oberligist Blau-Weiß Berlin wirkte der MSV trotz vieler neuer Gesichter schon erstaunlich abgezockt. Eine 2:0-Führung gegen den Viertligisten Luckenwalde (2:2-Endstand) bestätigte diesen Eindruck. Bei der Nullnummer gegen Landesligist Warnau (Sachsen-Anhalt) blieb die Offensive zwar bisslos, aber in Ansätzen war auch bei tropischer Mittagstemperatur zu erkennen, was den neuen MSV prägen soll: Das Aufreißen der gegnerischen Abwehrreihe über die Flügel.

Drittens: Generalprobe

Mit 6:1 bezwangen die Neuruppiner am Dienstagabend das ambitionierte Landesligateam aus Premnitz. Das war ein "engagierter Auftritt", wie Bloch (im Bild) einschätzt. Je zweimal trafen drei Offensivspieler – Rafael Prudente (3., 83.), Gabriel Machado (40., 53.) und Florian Matthäs (44., 47.). Sebastian Krumbholz (41.) hatte zwischenzeitlich zum 1:2 für den TSV verkürzt. Bloch: "Wir haben die Vorbereitung damit ohne Niederlage beendet" und fahren am Sonnabend nach einer gelungenen Generalprobe für die erste Pokalaufgabe zum SC Miersdorf/Zeuthen.

Viertens: Das neue Team

Die sechs Neuen docken sich an ein Gerüst und sorgen schon für mehr Halt, als nach vier Wochen gemeinsamen Schuftens zu erwarten war. "Wir haben nun eine Mannschaft zusammen, vor der ich erstmals in den drei Jahren sagen kann: Das ist mein Kader." In jedem Mannschaftsteil ist mindestens ein Neuer eingebaut, zuletzt mit Maximilian Janke ein Stürmer der Junioren-Bundesliga vom VfL Wolfsburg. Und was für den Coach herausragend ist: "Wir sind auf allen Positionen doppelt besetzt. Keiner hat seinen Platz sicher." Treffend sei ein Satz von Marcus Lemke, wie Bloch sagt. Der langzeitverletzte Kapitän sprach von einem schwierigen Job des Trainers beim Festlegen auf die erste Startelf nach der mehrmonatigen Corona-Pause, weil das Level des Teams doch extrem homogen und hoch wirkt. Mit Lemkes Rückkehr wird nicht in den nächsten Monaten gerechnet. Alle anderen scharren mit den Hufen.

Fünftens: Neue Ausrichtung

Der "alte MSV" war nicht allzu schwer für den Gegner auszurechnen. Übers Zentrum lief viel. Genau da hatten die Neuruppiner echte Waffen. Nun aber versprechen die Offensivkräfte und auch ihre Passgeber, dass sowohl in der Box als auch über beide Flügel Torgefahr entstehen kann und vorrangig soll. Zudem imponiert vorn einer, der in der Luft förmlich stehen kann und der vom Kontrahenten eher runtergezogen werden muss: Rafael Prudente gewinnt nahezu jedes Duell jenseits der Zwei-Meter.

Sechstens: Blick auf Vorjahr

Damals in 2019 Stand Augst "hatten wir 50, 60 Prozent Trainingsbeteiligung. Die Mannschaft konnte gar nicht fit in die Saison starten", erinnert sich Henry Bloch. Heute ist das anders: Bis auf ganz wenige Ausnahmen waren alle zu allen Terminen da. Auch baute der MSV mit einem Paddelvormittag am vorigen Sonnabend auf dem Ruppiner See auf "teambildende Maßnahmen".

Siebtens: Der externe Druck

Noch nicht mal eine Stadionrunde war zum Ende der Sommerpause gedreht, da gab der Vereinsvorstand gleich die Schlagzahl vor. Im Pokalwettbewerb sehr weit kommen, lautet die eine Stoßrichtung, die Präsident Thomas Huch artikulierte. Die zweite ist der Aufstieg in die Oberliga. Als Zweitplatzierter der abgebrochenen Serie 2019/2020 und Medaillenträger in den Vorjahren bleibt dem MSV nicht anderes übrig, als das Maximum anzugehen.