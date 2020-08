Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Kurz nach Beginn des neuen Schuljahres stellte Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Donnersta im Bildungsausschuss des Landtags die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus vor.

Es war eine der großen Sorgen zum Start des Schuljahres in Brandenburg: Wie viele Lehrkräfte fehlen, weil sie zu einer Corona-Risikogruppe gehören und sich deshalb per Arzt-Attest vom Unterricht abmelden? Am Donnerstag hat Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) hier nun Entwarnung gegeben. Genau 0,9 Prozent der Pädagogen seien coronabedingt nicht beim Präsenzunterricht dabei, sagte sie. „Das ist ein sehr niedriger Wert.“

Quarantänen für Schulen wahrscheinlich

Ernst verwies darauf, dass Hygienekonzept und Teststrategie für die Schulen sicherlich die Sorgen einiger Lehrer vor Ansteckung verringert hätten. Im März habe das Robert Koch Institut mit einem sehr weit gefassten Begriff der Risikogruppe für Unsicherheit gesorgt, ergänzte Ernst. „Und wer ohnehin dazu neigt, sich viele Sorgen zu machen, hat das dann natürlich getan.“ Nun habe sich die Einschätzung erfreulicherweise verändert.

Lehrkräfte mit einem Corona-Risiko-Attest würden ihren Dienst von zu Hause verrichten. Wie das praktisch läuft, blieb zunächst offen. Es werde hier in den kommenden Wochen sicherlich Lösungen geben, hieß es. Möglich sei auch, dass diese Lehrkräfte „in geschützten Bereichen“ der Schule tätig sind, also an Stellen mit möglichst wenig Sozialkontakten.

Die Ministerin zeigte sich erfreut, dass es seit Start des Schuljahres am Montag bislang an keiner märkischen Schule eine Quarantäne oder eine Schließung geben musste. „Wir haben das Gefühl von Normalität.“ Es sei aber davon auszugehen, dass es dabei nicht bleiben werde, schränkte sie ein. „Wir werden Quarantäne-Maßnahmen haben, und es kann zur Schließung einzelner Klassen und womöglich ganzer Schulen kommen.“

Maskenpflicht als Zankapfel

Das Kabinett hatte am Dienstag eine Maskenpflicht in den Schulen und Horten beschlossen, nicht aber in den Unterrichtsräumen und auf den Pausenhöfen. Ernst will in dem Ausschuss über erste Erfahrungen mit den Corona-Beschränkungen im Regelbetrieb der Schulen und Kitas berichten. Verbände von Pädagogen und Eltern hatten kritisiert, dass diese Verordnung zu spät erlassen worden sei.

Die oppositionelle AfD hatte eine Abschaffung der Maskenpflicht in den Schulen und Horten gefordert, weil diese Pflicht eine Gesundheitsgefährdung für die Kinder bedeute. Durch das ständige Auf- und Absetzen der Masken würden die Viren stärker verteilt, argumentierte die AfD-Fraktion. Angesichts niedriger Infektionszahlen fordert die Partei eine generelle Abschaffung der Maskenpflicht in Brandenburg, mit Ausnahme besonders gefährdeter Menschen.

