Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) In Hohen Neuendorf sollen Stadtverordnete künftig von zu Hause aus an Sitzungen aktiv teilnehmen und auch abstimmen können. Dafür werden im Ratssaal jetzt die Voraussetzungen geschaffen. "Wir wollen die Technik erweitern und die vorhandene Kamera nutzen", berichtete Patrick Stosius, Systemadministrator bei der Stadtverwaltung, am Dienstagabend dem Hauptausschuss. Stadtverordnete, die von zu Hause aus teilnehmen, sollen über einen Zugangscode auf die Plattform Zoom zugeschaltet werden. "Der Sitzungsleiter lädt dann zu Meetings ein. Voraussetzung ist ein Endgerät mit Mikrofon", so Stosius. Darauf haben die Stadtverordneten ohnehin alle einen Anspruch, der Laptop wird sonst zu den Sitzungen mitgebracht.

Bereits vor der Sommerpause hatte nach einem Antrag von Dr. Hans-Joachim Guretzki (Stadtverein) die Debatte über die Präsenzsitzungen der Stadtverordneten und damit eventuell einhergehende Gesundheitsgefahren in Zeiten von Covid-19 begonnen. Die Stadt wollte aber auf grünes Licht von der Landesregierung warten. Das Land hat nun die rechtlichen Voraussetzungen dafür geschaffen. Die FDP-Fraktion hatte zum Thema einen Antrag eingebracht, den Christian Erhardt am Abend zurückzog.

Im Prinzip gelte die Regelung für Stadtverordnete, die zur Risikogruppe zählen, und auf Antrag. Der Stadtverordnetenvorsitzende Dr. Raimund Weiland (CDU) erklärte aber, er werde dazu keine detaillierte Begründung verlangen, "solange es nicht überhand nimmt". Der Gesetzgeber wolle aber ausschließen, dass jemand im Urlaub sei und "normalerweise" auch nicht teilnehmen würde. "Es kann sein, dass jemand kurzfristig in Quarantäne muss. Aber sonst könnte es etwas längerfristig angekündigt, wenn er von zu Hause aus teilnimmt." Und: Die Nichtöffentlichkeit muss auch zu Hause gewährleistet sein, denn die Pflicht zur Verschwiegenheit bei nicht-öffentlichen Themen gelte natürlich auch dort.

Wie die Teilnehmenden aus der Ferne abstimmen können, werde er im Einzelnen noch mit dem Sitzungsdienst klären, so Weiland. Im Saal werde per Fernbedienung votiert, die zugeschalteten Stadtverordneten werde er abfragen, plant Weiland. Bei Diskussionen werde er die Rednerliste mischen.

Einwohner bleiben im Foyer

Für die Einwohnerfragestunden plant der Vorsitzende keine Änderungen. "Die Bürgerinnen und Bürger bleiben im Foyer und werden zugeschaltet." Die Voraussetzungen im modernen Ratssaal seien jedenfalls gut. Bereits in der nächsten Sitzung in gut zwei Wochen könnte gestartet werden. "Wir sind alle ganz dankbar darüber, dass wir jetzt eine Option mehr haben", sagte Weiland.

Übertragen werden die Tagungen der Stadtverordnetenversammlung sowie der Fachausschüsse schon jetzt via Live-Stream für die Allgemeinheit. Es gibt für sie aber keine Möglichkeit, mitzureden. Im nicht-öffentlichen Teil wird abgeschaltet.