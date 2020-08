Bildungsdezernentin Stefanie Rose (r.) und Amtsleiterin Anke Michelczak auf der Theatertreppe in der neuen Kita Stadtspatzen in der Speyerer Straße. © Foto: Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Die Stadtverwaltung stellte auf einer Fahrradrundfahrt das aktuelle Baugeschehen in Oranienburg vor.

Hitzefrei am Bahnhofsplatz. Bei über 30 Grad Celsius ruhen die Arbeiten am künftigen Busparkplatz. Der Beton härte bei dieser Temperatur zu schnell aus, erklärt Tiefbauamtsleiter Stefan Gebhard. Die 30 Zentimeter hohen Pflastersteine werden nach einem Belastungstest aus Stabilitätsgründen in Beton verlegt, um später die Last der Linienbusse auszuhalten. Bis Ende September soll der neue Busbahnhof, dessen Anzeigentafeln schon seit Monaten über Busabfahrtzeiten informieren, fertig gepflastert sein.

Das an kühleren Tagen scheinbar langsame Tempo der Bauarbeiter entspreche der vertraglichen Vereinbarung, versichert Gebhard. Pro Tag würden 18 Quadratmeter Fläche gepflastert. Es könne auch nicht an mehreren Stellen gleichzeitig gearbeitet werden, weil dann unschöne Nahtstellen im Pflaster entstehen würden. Die Verkehrsfreigabe sei für Oktober geplant. Dann wird die Stralsunder Straße neu gepflastert. Der Verkehr werde während dieser Zeit über die neuen Kurzzeit- und Taxi-Stellplätze hinter der Bushaltestelle umgeleitet, so Gebhard.

Neu verlegt wurde bereits das Kleinpflaster vor dem Postgebäude. Doch abgeschlossen wird diese Maßnahme erst, wenn die geschlossenen Granitbänke als Beeteinfassungen aufgestellt sind. Später werden die Bereiche vorm Bahnhofsgebäude und danach vor dem alten Gymnasium neu gepflastert. Wenig Hoffnung machte Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) zum Bau einer Tunnelverlängerung vom Bahnhofsgebäude in die Neustadt. Der Tunnel würde nach früherer Schätzung mindestens sechs Millionen Euro kosten. Da sich die Bahn daran nicht beteiligt, stünde der Tunnel hinter dringenderen Baumaßnahmen wie Kitas und Schulen zurück, so Laesicke.

Die Neuplanung des Bahnhofsplatzes, zu der auch das vor zwei Jahren eröffnete Fahrradparkhaus gehört, wurde bereits 2015 von den Stadtverordneten gebilligt. Umgesetzt werden die Arbeiten mit Städtebaufördermitteln des Programms "Aktive Stadtzentren", die auch beim Bau der neuen Kita an der Speyerer Straße verwendet werden können.

Die Baustelle sei "langweilig", sagte Gundula Schweizer von der mit der Bauausführung beauftragten BiG-Städtebau. Es laufe alles ohne Probleme ab. Die beteiligten Firmen lieferten hervorragende Arbeit. Am spannendsten war deshalb der mit Beteiligung von Eltern und Kindern gefundene Name für die neue Einrichtung. "Stadtspatzen" soll die Kita an der Speyerer Straße heißen, verriet der Bürgermeister.

Derzeit findet der Innenausbau des architektonisch interessanten Neubaus statt. Mittelpunkt des Hauses ist eine Tribünentreppe. Anfang Dezember soll die Kita fertig sein. Zum Jahreswechsel könnte der Umzug stattfinden. 75 Stadtspatzen besuchen jetzt schon die Kita im Schlosspark. Das neue Haus hat 158 Plätze, die relativ schnell voll belegt sein werden, sagte Bildungsamtsleiterin Anke Michelczak.

Verzögert hat sich dagegen die Fertigstellung des Erweiterungsbaus der Havelschule. Derzeit würden Erstklässler deshalb in Fachkabinetten und dem Kunstraum unterrichtet, sagte Schulleiter Andreas Deutschländer. "Ich bin begeistert vom Neubau", freut sich Deutschländer. 650 Kinder werden nun in der Grundschule unterrichtet. Für Deutschländer ist es nach 40 Jahren als Lehrer das letzte Schuljahr, bevor er im nächsten Sommer Pensionär wird.

Der Bedarf an immer mehr Kita- und Schulplätzen lässt sich an hunderten neuen Wohnungen, die derzeit in Oranienburg entstehen, ablesen. Es seien vor allem Familien und junge Paare, die nach Oranienburg ziehen, sagte Christian Kielczynski, Leiter des Stadtplanungsamtes. Die Woba stemmt mit der Erweiterung der Weißen Stadt das größte Bauvorhaben ihrer Geschichte, baut aktuell auch in der Gartenstraße. Neben Neubauten der OWG und dem Wohnungsbau am Speicher entstehen Reihen- und Einfamilienhäuser am Aderluch und in der Robert-Koch-Straße. Dort sind auf dem früheren Interfalz-Gelände die meisten neuen Häuser schon fertig und bezogen. Gleich gegenüber steht ein ehemaliges Autohaus vor dem Abriss. An dessen Stelle baut Bonava Einfamilien- und Reihenhäuser.

Zum Interfalz-Gelände gehört auch ein 15 Meter breiter Uferstreifen an der Havel, an dem später die Uferpromenade bis Havelhausen verlängert werden soll. Absehbar sei die Umsetzung noch nicht, weil dort viele Grundstücksfragen zu klären seien, erklärt Kielczynski.

Bereits fertig geplant ist die Verlängerung der Uferpromenade zwischen Walther-Bothe- und Saarlandstraße. Aktuell findet hinter dem Stadtwerkeareal eine Kampfmittelsuche statt. Ab nächster Woche soll der drei Meter breite Geh- und Radweg gebaut und bis Ende November fertig sein. Über die neue Verbindung werden sich alte und neue Oranienburger freuen können.