Alexandra Gebhardt

Brandenburg (BRAWO) Eigentlich will Laura Hari Kindern und Erwachsenen schon lange aus "Malon Meerpol: Mayapán" vorlesen. Im April ist der zweite Roman der Brandenburgerin erschienen. Kurz danach sollte im Restaurant auf dem Marienberg eine Ausstellung mit Original-Illustrationen aus dem Buch eröffnet werden. Doch die Corona-Pandemie machte den Plänen einen Strich durch die Rechnung. Dank diverser Lockerungen bietet sich nun jedoch die Möglichkeit, das Vorhaben umzusetzen.

Am kommenden Samstag, 22. August, wird auf der Terrasse des Marienberg-Restaurants um 15 Uhr zu ersten Lesung, umgeben von den fürs Buch gestalteten Illustrationen, geladen. Die Zuhörer haben also die Chance, gleich nachdem sie mit Laura Hari in die phantastische Welt von Malon Meerpol eingetauscht sind, sich von den Zeichnungen inspirieren zu lassen.

Zu zwei weiteren Lesungen wird dann am Sonntag, 29. August, um 14 Uhr in der Bibliothek in der Alten Dorfschule in Gortz und am Sonntag, 6. September, um 15 Uhr im Skulpturengarten am Klostersee in Lehnin geladen. Hier können die Kinder dann auch gleich selbst zum Stift greifen und ihrer Phantasie mit Bildern zum Buch freien Lauf lassen.

Und darum geht’s im Buch: Malons Vater, ein Archäologe, verschwindet auf unerklärliche Weise in einem Mayatempel im wilden Dschungel der Halbinsel Yucatan. Dort findet er ein geheimnisvolles blaues Buch in einem Baum. Auf den eben noch weißen Seiten entsteht vor Malons Augen eine abenteuerliche Geschichte von Maayan, einem Maya-Jungen, der auf der Suche nach den Fledermausmenschen im Tempel Camazotz ist. Doch der ist der Zugang zu einer phantastischen Parallelwelt, in der ein großes und aufregendes Abenteuer beginnt.