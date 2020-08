Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Wenn alles klappt, nimmt in Oberhavel noch in diesem Jahr eine "inklusive Akademie" ihren Betrieb auf. Das ist das ehrgeizige Ziel von Uta Gerber, Bernt Renzenbrink, André Morawski und Holger Dreher, die alle mit Menschen mit Behinderung beruflich zu tun haben. Dreher ist selbst beeinträchtigt und seit Geburt stark sehbehindert.

Die Idee dazu wurde auf einer Fachtagung zu Inklusion und Teilhabe in der Oranienburger Orangerie im Oktober 2019 geboren. Im Kern geht es darum, Menschen aus den Behindertenwerkstätten heraus auf den ersten Arbeitsmarkt zu holen. Doch die Akademie geht noch weiter, und das gibt es so bislang nicht in Brandenburg. "Das Angebot richtet sich nicht ausschließlich an Behinderte, sondern an alle Menschen, die Assistenzbedarf haben", formuliert es am Dienstag André Morawski. In der Akademie sollen alle Teilnehmer die Gelegenheit bekommen, sich weiterzuentwickeln, egal wie alt und gebildet sie sind. Sollte das Sozialministerium dem Konzept zustimmen, soll ein zweijähriges Pilotprojekt mit einer Fördersumme von 300 000 Euro daraus werden.

Es gehe in der Akademie aber nicht um Berufsausbildungen, sondern um eine Qualifizierung zum Beispiel zur Betreuungsassistenz in der Pflege oder als Küchenhelfer. Völlig neu ist jedoch der Ansatz, der in den USA erfolgreich umgesetzt wird. "Erst platzieren, dann trainieren", so Morawski. Statt also Behinderte oder Langzeitarbeitslose in eine Schulungsmaßnahme zu stecken, sollen sie gleich am Arbeitsplatz geschult und betreut werden, am besten von anderen Menschen mit Einschränkungen.

Dazu bauen die Akademie-Macher gerade ein umfangreiches Netzwerk auf. Partner wie das Jobcenter, die Wirtschaftsjunioren, Wohlfahrtsverbände, aber auch Pflegeeinrichtungen und die Arbeitsagentur haben sie schon von ihrer Idee überzeugt.