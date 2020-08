BRAWO

Brandenburg an der Havel Die Blechbläser der Brandenburger Symphoniker engagieren sich regelmäßig auf eigene Initiative und in wechselnder Formation der Stadt Brandenburg. So auch an diesem Freitag, 14. August, mit einem Konzert in der Altstadt das dem hiesigen Bürgerhaus zu Gute kommen soll.

"Als Reaktion auf einen Artikel, in dem wir um Spenden zur Überwindung der Krise bitten, haben sich die professionellen Musiker entschlossen, ein Benefizkonzert zu geben", lässt der Verein Die Altstädter e.V. wissen.

Ab 19 Uhr sind Frank Tietze (Trompete), Andreas Weltzer (Trompete), Burkhard Götze (Posaune) und Sören Fries (Posaune) in einem ca. einstündigen Konzert im Innenhof des Bürgerhauses in der Bäckerstraße. zu hören. Gespielt werden Stücke unterschiedlicher Genres und Epochen, beginnend im 16. Jahrhundert bis in die Moderne. Auf diese Weise zeigt das Ensemble ein breites Spektrum seiner vielfältigen Möglichkeiten und Fähigkeiten.

Die gesamten Eintrittsgelder gehen an den Verein, damit dieser auch während und nach der Krise seine Arbeit fortsetzen kann. Pro Person werden 10 Euro fällig.