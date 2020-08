Jürgen Liebezeit

Glienicke (MOZ) Glienicker und Hermsdorfer haben gegen die geplante Straßensperrungen an der Landesgrenze protestiert.

Zwölf Glienicker und Hermsdorfer haben 59 Jahre nach dem Mauerbau am Donnerstagvormittag auf der Alten Schildower Straße gegen die geplanten Sperrungen für den motorisierten Durchgangsverkehr dieser Straße und der Elsestraße protestiert. Sie verteilten Informationsblätter an motorisierte Verkehrsteilnehmer, die überwiegend positiv auf das Anliegen der Demonstranten reagierten. Die Mitglieder der Bürgerinitiative "Offene Nachbarschaft" befürchten, dass Beziehungen zwischen Glienickern und Hermsdorfern unterbunden werden, wenn – wie von den Bezirkspolitikern in Reinickendorf beschlossen – so genannte Modalfilter aufgestellt werden. So soll die Verkehrsbelastung in den Straßen reduziert werden. Derzeit prüft das Bezirksamt die Auswirkungen der Sperrungen. Am Abend ist von 16 bis 18 Uhrin der Elsestraße eine Kundgebung geplant.

"Wo früher die Berliner Mauer stand, sollen wieder Betonsperren die Straßen verbarrikadieren", begründete BI-Sprecher Dr. Helmut Bodensiek, dass die Aktion am 59. Jahrestag des Mauerbaus stattfand. "

Die Initiative ist nach eigenen Angaben eine Bürgerinitiative von Nachbarn aus Hermsdorf und Glienicke, die Sperren mitten durch ihr gemeinsames Wohnquartier ablehnen. "Eine nach der Wende zusammengewachsene Nachbarschaft würde dadurch nicht geschützt, sondern wieder zerteilt. Der Ansatz ist auch verkehrspolitisch verfehlt. Wer Autoverkehr am Stadtrand verhindern will, muss erst attraktive, schnelle, flexible und preiswerte Alternativen schaffen. Alles andere führt zu Verlagerungen, Staus, mehr Verkehr und neuen Konflikten", so Bodensiek.

Nach einer Expertise, die der Bürgerinitiative nach eigenen Angaben vorliegt, seien die Sperrungen der Schildower Straße und der Elsestraße nach dem Berliner Straßengesetz rechtlich nicht zulässig. "Der Berliner Senat hat dem Reinickendorfer Bezirksamt schriftlich mitgeteilt, dass ‚Sperrungen von Straßen zwischen Berlin und Brandenburg grundsätzlich kein geeignetes Instrument der gemeinsamen Landesplanung und Verkehrssteuerung’ sind, sagte Bodensiek..