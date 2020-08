Frank Groneberg

Ziltendorf (MOZ) Es gab da viel Aufregung – aber wir können heute eindeutig Entwarnung geben", sagt Ricardo Saldaña-Handreck. Am späten Mittwochnachmittag teilt der Leiter des Gesundheitsamtes im Landkreis Oder-Spree das Ergebnis der Corona-Tests der Kontaktpersonen mit: "Wir haben keine positive Testung – weder in der Familie noch in der Kita oder der Schule." Ein negatives Ergebnis also, das letztlich für alle Betroffenen aber ein positives ist.

Die wichtigste Botschaft vor allem für die in und um Ziltendorf lebenden Eltern fasst Ricardo Saldaña-Handreck wie folgt zusammen: "Alle Kinder können ganz normal in die Kita und in die Grundschule gehen." Was bleibe, sei der eine schon zu Wochenbeginn bestätigte Infektionsfall in Ziltendorf. Dieser zeige deutlich, wie wichtig es ist, "dass jeder weiter auf die Einhaltung der Hygieneregeln achtet". Und zwar nicht nur in der Kita oder in der Schule, sondern überall.

Wie am Mittwoch berichtet, ist zu Wochenbeginn bei einem in Ziltendorf lebenden Erwachsenen eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nachgewiesen worden. Zur Familie dieser Person gehören mehrere Kinder. Eines der Kinder besucht die Kita "Ziltendorfer Mühlenknirpse", das andere die Grundschule "Ziltendorfer Niederung". Für die Familie der infizierten Person war sofort die in solchen Fällen übliche häusliche Quarantäne angeordnet worden. Damit seien beide Kinder bereits am Dienstag zu Hause geblieben und nicht in der Kita oder der Schule gewesen, berichtet am Mittwoch Ziltendorfs Bürgermeister Danny Langhagel.

In Ziltendorf waren sofort nach dem Bekanntwerden des bestätigten Infektionsfalls verschiedene Gerüchte verbreitet worden. Beispielsweise war erzählt worden, die Kita "Ziltendorfer Mühlenknirpse" sei am Dienstag sofort geschlossen worden. Die Kita war aber nicht geschlossen und wird wegen des aktuellen Infektionsfalls auch nicht geschlossen. Die Schulleiterin der Grundschule hatte noch am Dienstag die Eltern jener Kinder, die mit dem Kind der infizierten Person in einer Klasse lernen, informiert.

Dennoch sorgte der Fall nachvollziehbar für einige Aufregung. "Es gab ganz unterschiedliche Reaktionen der Bürger", sagt Ziltendorfs Bürgermeister Danny Langhagel. "Ich hatte mehrere telefonische Anfragen, vor allem wegen möglicher Maßnahmen, die eventuell ergriffen werden müssten." Er habe aber stets darauf hingewiesen, dass es wichtig sei, einen kühlen Kopf zu bewahren und keine voreiligen Schlüsse zu ziehen, sondern erst einmal die Ergebnisse der weiteren Corona-Tests abzuwarten.

Fußball-Punktspiel abgesagt

Solchen Tests werden jeweils die unmittelbaren Kontaktpersonen eines Infizierten unterzogen. Für die Auswahl gibt es konkrete Regeln. "Getestet wird, wer mit der infizierten Person mindestens 15 Minuten lang direkten Kontakt hatte", erläutert Amtsarzt Ricardo Saldaña-Handreck.

Ziltendorfs Bürgermeister Danny Langhagel lobt die Hilfsbereitschaft in seiner Gemeinde, die im aktuellen Infektionsfall sofort einsetzte. "Die Leitung unserer Kita hat zügig organisert, dass für die betroffene Familie, die ja ihr Haus nicht verlassen darf, eingekauft wird", berichtet er. Schon zu Beginn der Krise habe der Feuerwehr- und Freizeitverein angeboten, für die älteren Bürger einzukaufen. "Das alles ist ganz toll und zeigt, dass wir in unserem Dorf zusammenhalten", betont er.

Der FC Eisenhüttenstadt hat wegen des Ziltendorfer Infek­tionsfalls das für heute angesetzte Punktspiel der D2-Jugend gegen die Spielgemeinschaft FWZ Oderkicker, in der Kinder aus Brieskow-Finkenheerd, Wiesenau und Ziltendorf spielen, abgesagt.

