Matthias Henke

Hennigsdorf Auf dem Gelände eines Autohauses an der Veltener Straße in Hennigsdorf haben sich Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch an mehreren Autos zu schaffen gemacht.

Wie die Polizei mitteilte, wurden drei Fahrzeuge aufgebockt und anschließend von diesen die Räder abmontiert. Sachschaden: Etwa 4 000 Euro.