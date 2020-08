red

Bad Belzig (BRAWO) Die Evangelische Kirchengemeinde St. Marien Hoher Fläming in Bad Belzig lädt am Sonntag, 16. August, um 10.00 Uhr zu einem besonderen Gottesdienst im Rahmen der Familienkirche ein. Alle Kinder, die in eine neue Klasse oder Gruppe kommen, werden in besonderer Weise begrüßt und für das neue Schuljahr gesegnet.

"In der schönen großen St. Marienkirche haben wir viel Platz und können uns gut ausbreiten", so Gemeindepädagogin Christina Zesche für das gesamte Vorbereitungsteam.