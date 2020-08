Holger Rudolph

Neuruppin (MOZ) Wer beim Lesen des Wortes "Waldbaden" an kühlendes Nass denkt, hat sich geirrt. Waldbaden geht ganz ohne Wasser, soll aber mindestens ebenso entspannend sein wie das Baden im herkömmlichen Sinn. Die knapp 40 Jahre alte Technik aus Japan heißt im Original "Shinrin-Yoku". Kristin Henning und Christine Schoenenberg, die in Molchow die "Wildnisschule Betula" betreiben, haben das Waldbaden im Programm. Am Samstagnachmittag war die zertifizierte Wildnismentorin, Waldbaden-Seminarleiterin und studierte Umweltpädagogin Henning mit einer kleinen Gruppe von Naturfreunden mehrere Stunden lang zwischen Boltenmühle und Binenwalde unterwegs. Trotz 33 Grad im Schatten gefiel es den Walderoberern. Die Übungen gelangen auch bei Hitze und brachten ein Gefühl der Entspannung.

Wissenschaftliche Grundlagen

Waldbaden sei kein Esoterik-Kram, sondern habe durchaus wissenschaftliche Grundlagen, erzählte die Fachfrau vor dem Beginn der Tour. Und es gehe wirklich nicht nur darum, Bäume zu umarmen, was wohl die meisten mit dem Begriff verbänden. Klar, wer wolle könne auch bei ihr einen Baum umarmen und sich dabei näher an und in der Natur empfinden. Doch das Waldbaden sei viel mehr. Der Mensch könne sich bei Meditationen und gedanklichen Fantasiereisen auf das Innerste besinnen und etwas Ruhe finden, die sonst so oft im Alltag fehle. Auch einfache Chi Gong- und Yoga-Übungen gehören zum Programm, das normalerweise dreieinhalb Stunden dauert, wegen der Hitze am Sonnabend dann aber etwas abgekürzt wurde. Zuvor gab es immer wieder Pausen, bei denen die Waldbadenden in sich hinein hören konnten, auch um sich in Einklang mit der Natur zu begeben.

Ökosystem Wald

Außerdem erfuhren die Teilnehmer Wissenswertes über das Ökosystem Wald. Hennings Lieblingsbaum ist die Birke, lateinisch Betula. Nach ihr hat sie ihre Schule benannt. Aus der Birke ließen sich sehr viele, auch arzneilich wirksame Dinge gewinnen. Ein Tee aus Birkenblättern wirkt harntreibend. Der abgezapfte Birkensaft ist in Russland und Teilen Skandinaviens ein beliebtes Erfrischungsgetränk.

Aber nicht nur Teile vieler Pflanzen des Waldes können beim Menschen eine positive Wirkung auf den Organismus ausüben. Schon der mehrmalige wöchentliche Gang durch den Wald könne zu mehr Wohlbefinden führen. Die Ausschüttung von Stresshormonen werde gesenkt, zu hoher Blutdruck könne sinken. Außerdem würden stimmungsaufhellende körpereigene Stoffe vermehrt freigesetzt, was zur Verstärkung der Abwehrkräfte führe. Henning zufolge laufen derzeit sogar wissenschaftliche Untersuchungen, ob regelmäßige Spaziergänge und Übungen im Wald Krebs vorbeugen können.

Auch die in Brandenburg sehr häufige Kiefer habe es in sich. Ihre ätherischen Öle könnten gegen Atemwegserkrankungen helfen. Sie sind Bestandteil vieler Salben mit dieser Indikation. Wer will, könne sich aber sogar selbst unter Anleitung eine derartige Einreibung herstellen.

Wer den Wald mit Henning und Schoenenberg ganz neu entdecken möchte oder zunächst mehr über ihre Angebote erfahren will, wird im Internet fündig unter www.wildnisschule-betula.de. Wildnispädagogik für Kindergruppen gehört ebenso zu den Offerten wie Pflanzenkunde, Spurenlesen und Vogelstimmen unterscheiden. Falls die Naturentdecker dann unerwartet einem Wolf begegnen sollten, empfiehlt Henning, dem Wildtier niemals direkt in die Augen zu schauen. Ganz anderer Art sind Begegnungen mit der in diesem Sommer sehr häufigen Zecke. Weil diese parasitären Milben, wenn sie sich am Menschen festsetzen, das Nervensystem schädigende Infektionskrankheiten wie die Borreliose übertragen können, sollte der Befall weitestmöglich vermieden werden. Helfen können lange Hosen, die durchaus luftig geschnitten sein dürfen.

Die Umweltpädagogin überlässt die Ruhesuchenden bei weiteren Waldbade-Gängen gern sich selbst. Für ein erstes Kennenlernen der Techniken empfehle sich aber die Teilnahme an einer der geführten kostenpflichtigen Wanderungen.