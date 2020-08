Sandra Euent

Brieselang (BRAWO) Eine böse Überraschung erlebten am Donnerstagmorgen zahlreiche Autobesitzer in der Fichte- und Kollwitzstraße in Brieselang. Rund 30 Autos wurden über Nacht mit Farbe beschmiert. Die Polizei nahm zahlreiche Schadensfälle auf. Brieselangs Bürgermeister Ralf Heimann (FW) machte sich vor Ort ein Bild.

Die Windschutzscheiben der Autos zierten Kreise in weißer Sprayfarbe, dazu kam ein weißer Strich auf den Scheiben der Fahrerseite. Die Polizei rückte mit zwei Streifenwagen an, um die vielen Anzeigen aufzunehmen. Alle, die nicht dringend zur Arbeite mussten, warteten auf die Beamten. Die Anwohner versuchten, den Schaden mit Hilfe von Lösungsmitteln zu beheben.

Bürgermeister Heimann spekulierte darüber, ob der oder die Täter ihre Aktion gegen das Parken auf der Straße richteten. Wie es aus der Verwaltung heißt, habe es in der Vergangenheit immer mal wieder Beschwerden über das beidseitige Parken in der Fichtestraße gegeben. So hätten u.a. Linienbusse öfter Probleme bei der Durchfahrt gehabt. Das Ordnungsamt hatte unter anderem in diesem Zusammenhang vor rund einem Jahr bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde des Landkreises einen Antrag auf Errichtung einer Halteverbotsstrecke gestellt. Auch einen Vor-Ort-Termin hatte es dazu bereits gegeben. Es sei aber noch keine abschließende Entscheidung dazu getroffen worden, heißt es weiter.