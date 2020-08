red

Fläming (BRAWO) Die Gastgeber, Freizeiteinrichtungen und touristischen Unternehmer im Fläming sind kreativ und vielseitig. Insbesondere die Bewältigung außergewöhnlicher Herausforderungen in der ersten Jahreshälfte zeigten, wie stark der Fläming ist. Es galt eine noch nie dagewesene wirtschaftliche Dürre zu überstehen, Arbeitsplätze zu sichern, die Attraktivität der Einrichtung zu erhalten und die Verbindung zum Gast nicht zu verlieren.

Nunmehr laden in Verbindung mit dem neuen FlämingTicket sechs Standorte zum Besuch und Verweilen ein: das Café & Chocolaterie Burg Eisenhardt auf dem Burghof Bad Belzig, das Eiscafé zur Postmeile, die SteinTherme Bad Belzig, der Baumkronenpfad Beelitz-Heilstätten, die Country Golf Anlage und die Schlossschänke zur Remise Wiesenburg. Das FlämingTicket, welches mit Rabatten und Ermäßigungen lockt, ist im Visitenkartenformat kostenlos an den teilnehmenden Standorten sowie den Tourist-Infos in Bad Belzig, Beelitz und Treuenbrietzen erhältlich.