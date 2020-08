MOZ

Weggun (MOZ) Zollbeamte haben am Mittwoch auf der Bundesautobahn 11 zwei mutmaßliche Diebe erwischt. Die beiden Männer sollen zuvor inder Nacht zu Mittwoch in Weggun einen neuen Rasentraktor und ein Arbeitsgerät mit Fräse und dessen Anbaupflug aus einer Scheune in der Fürstenauer Straße gestohlen haben. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Auf dem Weg von der Scheune zum Verladeplatz zerschnitten die zwei Männer außerdem noch zwei Wildzäune und durchsuchten weitere Ställe. Nach ersten Erkenntnissen fehlte aus diesen aber nichts.

Beamten des Zolls fiel mittags das Fahrzeug der beiden Verdächtigen auf. In diesen befanden sich dann ein Aufsatzrasenmäher und eine Fräse komplett zerlegt. Die beiden Männer konnten nicht schlüssig erklären, woher sie die Geräte hatten. Erste Ermittlungen erbrachten, wer der Besitzer dieser Gartengeräte ist. Die Polizei stellte die Fundstücke sicher und nahm die Männer im Alter von 56 und 36 Jahren vorläufig fest.